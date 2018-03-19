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Инвесторы из ОАЭ проявили интерес к проекту строительства трассы Кавминводы - Сочи

В стране
19 марта, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

К реализации проекта привлекут институт развития СКФО

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов проявили интерес к участию в проекте строительства автомобильной дороги, которая соединит Сочи и курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РФ по делам Северного Кавказа по итогам совещания, которое прошло в ведомстве в понедельник.

"Сейчас важно совместно определить инструменты и подходы к решению этой задачи (строительства трассы - прим. ТАСС). Найти правильный баланс в вопросах законодательства по охране природы и безопасности строительства автомобильных дорог. К реализации проекта будет привлечен институт развития СКФО (Северо-Кавказского федерального округа - прим. ТАСС) - АО "Корпорация развития Северного Кавказа", кроме того, сегодня уже отмечается интерес компаний, готовых инвестировать в данный проект, в частности фонда Pariano Invest из Объединенных Арабских Эмиратов", - приводят в пресс-службе слова первого замглавы ведомства Одеса Байсултанова.

Отмечается, что по итогам совещания приняли решение проработать варианты строительства автодороги в формате межведомственной рабочей группы. Первый замминистра напомнил, что рассмотреть возможность строительства трассы на условиях государственно-частного партнерства ранее поручил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По данным пресс-службы, сейчас КМВ и Сочи соединяют две дороги протяженностью 720 и 600 км соответственно, время в пути по ним составляет от 10 до 12 часов. При этом маршрут проходит в горной местности и не позволяет обеспечить непрерывное круглогодичное движение всех видов автомобилей.

По данным властей Карачаево-Черкесии, по территории которой может пройти новая трасса, предлагаемый вариант дороги с тоннелями сократит путь вдвое. Власти регионов, задействованных в проекте, надеются, что трасса позволит увеличить турпоток. За короткое время гости юга России смогут добраться от моря до гор и от гор - до Кавказских Минеральных Вод. По расчетам властей Ставрополья, поток туристов на курортах юга России может увеличиться на 4,5 млн человек в год.

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