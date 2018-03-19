Дороги в аэропорт Норильска закрыты из-за метели

ТАСС, 19 марта. Дороги на севере Красноярского края из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель, основную воздушную гавань севера Красноярского края, закрыты для транспорта из-за метели, сообщила в понедельник пресс-служба краевого главка МЧС России.

С 19:00 (15:00 мск) понедельника в Норильске из-за сильного ветра и метели действует штормовое предупреждение.

"С 22:30 (18:30 мск) в целях обеспечения безопасности движения введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на федеральной автодороге А-382 Дудинка - Алыкель, протяженность участка 47 км. А так же на автодороге регионального значения Норильск - Кайеркан - Алыкель. [Причины ограничения] по метеоусловиям, низовая метель", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что спасатели готовы развернуть два подвижных и шесть стационарных пунктов обогрева, выставлены три поста ГИБДД.

Норильск - крупнейший город на севере Красноярского края с населением около 150 тыс. человек. Аэропорт является основной воздушной гаванью, связывающей город и Таймырский район с остальными регионами страны.