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В Калининградской области планируют отремонтировать 80% региональных дорог к 2025 году

В стране
20 марта, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Глава региона отметил, что необходимо направлять штрафы на содержание дорог

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минимум 80% региональных и муниципальных дорог в Калининградской области планируют привести в нормативное состояние в Калининградской области к 2025 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах научно-практической конференции "Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 годы" губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Мы за шесть лет планируем выйти на уровень минимум 80% по региональным и муниципальным дорогам, по их приведению в нормативное состояние. Но, конечно, без тех мероприятий, о которых говорил президент в своем послании, сделать это будет невозможно. <…> Необходимо возвращение нам (регионам) акцизов (на ГСМ). Другое направление, связанное со штрафами - направлять их исключительно на содержание дорог", - сказал он.

Алиханов также обратил внимание на тот факт, что многие дороги в регионе строили "по нормативам не российским и не советским". "Например, дорога в нормальном состоянии, но где-то уже, и поэтому аварийность более высокая", - добавил губернатор, отметив, что подобные трассы также  приведут в нормативное состояние.

Как сообщалось в ходе конференции, протяженность автомобильных дорог в Калининградской области составляет 9 тыс. км, в том числе 256 км федеральных трасс.

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Алиханов, Антон Андреевич
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