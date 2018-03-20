Декорации к съемкам фильма "Сердце Пармы" станут туристическим объектом Пермского края

ПЕРМЬ, 20 марта. /ТАСС/. Строительство декораций для съемок фильма "Сердце Пармы" по одноименной книге пермского писателя Алексея Иванова начнется летом в районе города Губаха Пермского края. После завершения съемочного процесса декорации будут использовать как туристический объект, сообщили журналистам во вторник в администрации губернатора Прикамья.

"Мы договорились с коллегами, что после съемок этот объект будет использоваться как историко-туристический объект для пермяков и гостей края. Кроме того, мы договорились о привлечении пермяков в съемочный процесс. В массовых сценах фильма могут появиться как профессиональные актеры, так и жители края", - цитируют слова губернатора региона Максима Решетникова в пресс-службе администрации.

По словам продюсера фильма Игоря Толстунова, планируется реконструкция несколько древних пермских городов, которые упоминаются в книге, поскольку они не сохранились до наших дней. "Мы совершили первую закупку леса - 3 тыс. кубометров, которые сейчас заготавливаются и будут вывозиться на место, чтобы мы весной-летом могли начать строить. Объем достаточно большой, а нам надо к успеть к следующей зиме", - рассказал Толстунов.

По его словам, район Губахи выбрали для строительства комплекса декораций, поскольку "он позволяет осуществлять съемочный процесс безостановочно и эффективно". "Там есть, где жить, транспортная инфраструктура, питание. Ведь мы привезем сюда группу порядка 150 человек, и это - не считая актеров массовых сцен, отдельных специалистов. Это большой коллектив, который приедет сюда месяца на два-три, если не больше", - пояснил продюсер фильма.

Как пояснил журналистам режиссер кинокартины Антон Мегердичев, известный по фильму "Движение вверх", съемочный процесс, не считая подготовительного этапа, продлится не менее 130 дней. "Это наилучший и желательный вариант. Плюс подготовка, она длится уже около года", - сказал Мегердичев. Он также сообщил, что актеров на главные роли еще не подобрали, ведется кастинг.

Исторический роман Алексея Иванова "Сердце Пармы" о покорении Великой Перми Москвой в 15 веке написал в 2003 году. В основу сюжета книги легли реальные исторические события второй половины XV века о том, как в 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.