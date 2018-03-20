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Гранты для развития межнациональных отношений получили шесть проектов в Ненецком АО

В стране
20 марта, 18:15 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 20, марта. /ТАСС

В частности, проекты направлены на противодействие экстремизму и сохранение интересов и традиций малых народов Севера

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Проекты, направленные на развитие межнациональных отношений и поддержку коренных малочисленных народов Севера, получили гранты в Ненецком автономном округе. Как сообщает пресс-служба администрации НАО, поддержку получили шесть инициатив из 11, представленных на конкурс.

"Шесть инициатив общественников в сфере развития межнациональных отношений округ поддержал грантами. При приеме заявок организаторами конкурса были определены четыре приоритетных направления для проектов потенциальных участников: развитие межнационального сотрудничества, в том числе в области противодействия экстремизму на национальной и религиозной почве, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, деятельность в сфере защиты прав и законных интересов малочисленных народов Севера", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в управлении нацполитики и общественного развития окружной администрации, проект "Молодежь за мир" дагестанского землячества НАО нацелен на работу по профилактике экстремизма и знакомство с культурой Дагестана. "Участники проекта будут надевать национальные костюмы, рассказывать о культуре и обычаях народов. Проект направлен на школьников и студентов", - пояснили в управлении.

Проект "Язык - душа народа" предполагает организацию курсов ненецкого языка. "Он ориентирован на всех, кто хочет изучать ненецкий язык, ориентировочно пока мы планируем 20 человек. Очное обучение начнется в мае, затем три месяца самоподготовка, мы будем общаться на ненецком языке в том числе при помощи соцсетей. И в сентябре опять месяц очного обучения", - рассказал ТАСС президент регионального общественного движения "Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй" НАО Юрий Хатанзейский.

Региональное отделение "Ассамблеи народов России" планирует регулярную работу по социальной и культурной адаптации трудовых мигрантов. Поддержан проект украинско- белорусской диаспоры "Згода" "Свет славянской культуры", нацеленный на просвещение детей НАО и сохранение национальной самобытности русского, украинского и белорусского народов, а Центр ненецкой культуры и быта получил грант на организацию кино-концертного показа в населенных пунктах НАО в рамках сохранения ненецкого языка и культуры.

На реализацию проектов из региональной казны выделено порядка 1,5 млн рублей. В 2017 году на конкурс грантов в сфере межнациональных отношений выделялось 860 тыс. рублей. Из них 87% средств было выделено из окружного бюджета, остальные 13% получены из федерального. Поддержку тогда получили четыре проекта окружных общественников и национальных объединений.

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