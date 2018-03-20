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Берег Кубани в Невинномысске укрепят от паводков за 500 млн рублей

В стране
20 марта, 19:14 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 20, марта. /ТАСС

От паводков будет защищена территория, на которой проживают почти 900 человек

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ПЯТИГОРСК, 20 марта. /ТАСС/. Около 500 млн рублей вложат в Невинномысске в берегоукрепление русла реки Кубань для защиты от весенне-летних паводков, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

"Всего на работы по укреплению левого берега Кубани от автодорожного моста по ул. Линейной вдоль ул. Лазурной до плотины головного сооружения Невинномысского канала из краевого и федерального бюджетов планируют выделить почти 500 млн рублей до 2020 года, из них более 70 млн - в этом году. Благодаря берегоукрепительным работам жители города Невинномысска смогут не опасаться весенннго половодья", - сообщает пресс-служба.

По проекту, левый берег Кубани будет выглядеть так же, как и набережная на ее правом берегу: обустроенная дамба, с одной стороны которой - бетонные укрепления, в воде будут находиться габионы (защитные сооружения из сетки, набитой камнями - прим. ТАСС), которые предотвратят размывание. Кроме того, по проекту предусмотрено асфальто-бетонное покрытие, новое ограждение и декоративное озеленение территории. "От паводков будет защищена территория площадью около 90 гектаров, на которой проживает 890 человек", - сообщает пресс-служба.

С момента подписания контракта в декабре 2017 года работы по берегоукреплению выполняет генеральный подрядчик ООО "БизнесСтройГрупп". На данный момент уже идет отсыпка дамбы, что станет максимальной защитой имеющихся строений от весенне-летних паводковых вод. Как рассказал начальник участка генерального подрядчика Владимир Беловол, ежедневно на участок выходит от 17 до 20 единиц техники. "Работы ведутся с опережением графика, и, если не будет непредвиденных ситуаций, то завершим берегоукрепление в срок - в конце 2019 года", - рассказал Беловол.

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