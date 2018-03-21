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В Калининграде открылся форум "Сколково" Startup Tour

В стране
21 марта, 11:58 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

В рамках мероприятие пройдет конкурс инновационных проектов по биомедицине, промышленным и информационным технологиям

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КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Форум Open Innovations Startup Tour от "Сколково" открылся в среду в Калининграде на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. В деловой программе форума принимает участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, в рамках форума пройдет конкурс инновационных проектов, сообщили в пресс-службе фонда "Сколково".

"Свое участие в Startup Tour в Калининграде уже подтвердили более 500 человек. На конкурс проектов подали заявки около 100 инновационных проектов", - отметили в пресс-службе.

Жюри выберет лучшие проекты по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Главной наградой станет путевка на крупнейшую в России стартап-конференцию Startup Village, которая пройдет в Москве 31 мая - 1 июня в Инновационном центре "Сколково".

"Калининград - не новичок в нашем стартап-туре, мы уже неоднократно туда приезжали. И всегда наибольшее количество проектов, которые приходили к нам на конкурс, были связаны с информационными технологиями. Но в этом году мы хотим сделать упор на биомедицинские технологии, и это связано с планами региональной администрации по развитию именно данного кластера на территории Калининградской области", - отметила генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева.

В рамках деловой программы тура пройдет пленарная сессия "Цифровая экономика. Возможности для Калининградской области", на которой обсудят вопросы внедрения "цифры" в регионе. "В сессии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев, заместитель министра финансов Российской Федерации Андрей Иванов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем, а также представители бизнеса региона", - уточнили в пресс-службе.

Впервые Startup Tour прошел в Калининграде в 2016 году и объединил стартаперов из всех регионов СЗФО. На конкурс проектов поступило 119 заявок и зарегистрировались 530 участников.

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