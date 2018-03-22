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В Советске передали в суд заявление облизбиркома об отмене итогов выборов на 2 участках

В стране
22 марта, 14:40 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 22, марта. /ТАСС

Такое решение принято в связи с появлением в интернете видеоматериалов с фиксацией вбросов бюллетеней для голосования

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КАЛИНИНГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Заявление облизбиркома об отмене итогов голосования по выборам президента РФ на избирательных участках № 572 и № 576 в городе Советске Калининградской области передали в суд. Об этом ТАСС сообщили в среду в областной избирательной комиссии.

"Заявление сегодня передано в суд", - сообщил представитель облизбикрома, добавив, что оно будет рассматриваться Советским городским судом, дата рассмотрения пока не названа.

Как сообщалось ранее, решение об обращении в суд приняли в связи с появлением в интернете видеоматериалов с фиксацией вбросов бюллетеней для голосования на этих участках. Это "свидетельствует о невозможности установления волеизъявления избирателей", отметили в облизбиркоме.

В списки избирателей на выборах в области включили 799 тыс. 406 человек. Для голосования образовали 577 избирательных участков, в том числе 27 на судах, находившихся в море, где досрочно проголосовали 1 тыс. 317 избирателей. Явка на участки в день голосования составила 62,30%, что выше показателя 2012 года - 59,32%.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

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