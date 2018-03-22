Русское географическое общество реализует туристический проект "Золотое кольцо Сибири"

ОМСК, 22 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Томское отделение Русского географического общества реализует туристический проект "Золотое кольцо Сибири", который объединит все регионы Сибирского федерального округа (СФО), рассказала ТАСС заместитель министра культуры Омской области Анна Статва.

"Золотое кольцо Сибири" - это проект томского отделения Русского географического общества, на который оно получило президентский грант. Суть проекта в том, чтобы соединить 12 регионов Сибирского федерального округа единым, скажем так, обзорным туристским маршрутом, который позволит получить в целом представление о Сибири", - рассказала Статва.

По ее словам, туристы получат возможность познакомиться с каждым регионом. "Если путешественник проехался по всем регионам и о каком-то захотел узнать подробнее, то он сможет отправиться в полноценный, углубленный тур именно по этому субъекту", - подчеркнула замминистра.

Знакомство со всеми регионами СФО экспертная комиссия проекта начала с Омской области. "Эксперты соберут все предложенные достопримечательности и уже в декабре интернет-портал "Золотого кольца Сибири" заработает сразу на трех языках - русском, английском и китайском. Организаторы проекта будут заниматься его продвижением, в том числе за рубежом", - сказала представитель минкульта.

Она сообщила, что для обзорного маршрута Омская область предложила столицу региона, которой два года назад исполнилось 300 лет, музей-заповедник "Старина Сибирская" в поселке Большеречье, Ачаирский монастырь (в 30-е годы 20 века на его территории была колония ГУЛАГа, в 1992 году монастырь возродили) и "Пять озер" (по местным легендам, они могут исцелить от всех заболеваний). "Для отдельного тура у нас гораздо больше объектов, мы подадим их позже", - отметила Статва.

Задача региональных властей в этом проекте, сообщила замминистра, - это, в первую очередь, отобрать надежных туроператоров, интересные маршруты и предоставить всю необходимую информацию, включая фото- и видеоматериалы для портала. Координировать работу с местными туристическими компаниями, которые заинтересованы в таком сотрудничестве, будут сами организаторы.