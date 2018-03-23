Петербургская консерватория получила площади под новый музыкальный кадетский корпус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Санкт-Петербургская консерватория получила от Министерства культуры России дополнительные площади под новое учебное подразделение - музыкальный кадетский корпус. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу ректор консерватории Алексей Васильев.

"У нас на улице Глинки, 2 есть около 6 тыс. м пространства, которое находится в ведении Министерства культуры как резервный фонд. И вот на недавнем совещании в Москве, где речь шла о создании на базе нашей консерватории кадетского корпуса, Владимир Ростиславович (министра культуры Мединский - прим. ТАСС) быстро принял решение - выделить резервный фонд для открытия кадетского корпуса в Петербурге. Так что осталось провести там соответствующие проектные и ремонтные работы, чтобы эти помещения приспособить под нужды этого нового учебного подразделения, где дети будут учиться на полном государственном обеспечении", - сказал Алексей Васильев.

По его словам, министр поставил "амбициозную задачу - первый набор провести к сентябрю 2019 года". Насколько реальны эти сроки, заметил ректор, будет зависеть от финансирования проекта и предстоящих работ, а также "от проворности и компетентности Северо-Западной дирекции по строительству реконструкции и реставрации", насколько быстро и высококачественно они смогут внести изменения в проект и провести все необходимые работы".

Консерватория уже располагает специальной школой-десятилеткой, где проходят первый этап обучения будущие музыканты-профессионалы. Как и в этой школе, набор в кадетский корпус будет проходить с пятого класса с семилетним образовательным циклом.

"В кадетском корпусе мы будем стараться делать акцент на духовые и ударные инструменты, потому что сегодня в России с исполнителями на этих инструментах имеется проблема количественного характера", - поделился планами ректор. Он намерен привлечь в новое учебное подразделение молодых людей из Ленинградской области, городов Северо-Запада и более отдаленных регионов.

В кадетском корпусе будут располагаться и учебные классы, и интернат. Помимо музыкальных дисциплин и основ военной подготовки, кадеты будут учиться по общеобразовательной программе, заниматься спортом и основами бального танца. "С большинством образовательных задач мы сможем справиться имеющимися у нас силами, а максимальное расширение штата коснется воспитателей", - сказал ректор.

О музыкальных кадетских корпусах

В структуре подведомственных Минкультуры вузов сейчас функционируют три музыкальных кадетских корпуса - в Московском институте культуры, Северо-Кавказском институте искусств и Краснодарском институте культуры. По словам Алексея Васильева, при формировании кадетского корпуса при Санкт-Петербургской консерватории учтут пожелание министра культуры Владимира Мединского, который не считает, что кадетский корпус должен готовить музыкантов именно для военных оркестров. Образцом для подражания он назвал Царскосельский лицей.