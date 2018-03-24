Лавина сошла на поляну Азау в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 24 марта. /ТАСС/. Лавина сошла на автомобильную стоянку на поляне Азау у подножия Эльбруса, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил ТАСС в субботу замначальника Эльбрусского высокогорного поисково спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

"Около 10 часов утра на поляну Азау, на автомобильную стоянку сошла лавина. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал Хаджиев.

По его словам, на месте происшествия работают 20 спасателей и спецтехника.

Участок планируется расчистить к вечеру, сообщил ТАСС директор курорта "Эльбрус" Хыйса Беккаев. "Сейчас на месте работают спасатели и спецтехника. Ожидается, что расчистят лавину к вечеру", - сказал Беккаев.

По словам Беккаева, под лавину попали порядка 15 стоявших на парковке машин, шесть из них уже вызволили из-под снега. Он также отметил, что курорт из-за непогоды не работал в течение трех дней.

Как рассказал ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Кантемир Беров, движение на автодороге Прохладный-Азау Р157 не перекрывалось. "По предварительно уточненной информации пострадавших нет. Объекты инфраструктуры не пострадали", - отметил он.

Курортная зона на Эльбрусе расположена в 150 км от столицы КБР Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы. Канатная дорога там считается самой высокогорной в РФ и Европе - верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 метров над уровнем моря. В прошлом году на курорте побывали более 180 тыс. отдыхающих.