Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В психоневрологическом интернате в ЕАО ввели круглосуточное дежурство медиков

В стране
25 марта, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в медучреждении четыре пациента скончались от пневмонии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 марта. В Биробиджанском психоневрологическом интернате, где ранее четыре пациента скончались от пневмонии и 12 госпитализированы, ввели круглосуточное дежурство медиков. Об этом сообщили в воскресенье в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

"В ходе усиленных мер по выявлению заболеваемости и недопущению распространения инфекции среди подопечных интерната не зафиксировано новых случаев пневмонии, однако выявлены случаи заболевания гриппом. <…> Социальное учреждение работает в особом режиме, введено круглосуточное дежурство врачей, которые следят за состоянием подопечных", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора по ЕАО, в интернате продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага инфекции в учреждении. "Персонал и подопечных интерната обследуют с применением лабораторных методов исследований. В настоящее время из 26 подопечных, госпитализированных с подозрением на ОРВИ/грипп, лабораторно подтверждено девять случаев гриппа В", - отмечается в сообщении.

Подопечным психоневрологического интерната оказывается вся необходимая медицинская помощь. В областной и инфекционной больницах развернуты дополнительные мощности, поддерживается связь с Хабаровским территориальным центром медицины катастроф. Более 300 граждан, проживающих в социальном учреждении, прошли рентгенологическое обследование. Для ее организации задействовали передвижной рентгенкабинет.

Ранее сообщалось, что четыре пациента скончались от пневмонии в Биробиджанском психоневрологическом интернате, все социальные учреждения области ждет проверка. Ситуация в учреждении находится на личном контроле губернатора региона Александра Левинталя. Следователи регионального управления СК проводят проверку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край Еврейская автономная область
Персоны
Левинталь, Александр Борисович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
2
Авербух: судьи боятся пускать танцевальные пары из РФ в призеры ЧМ по фигурному катанию
3
Минпромторг: завершено строительство второго экземпляра самолета МС-21
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
6
Times: около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
7
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама