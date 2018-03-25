В психоневрологическом интернате в ЕАО ввели круглосуточное дежурство медиков

ТАСС, 25 марта. В Биробиджанском психоневрологическом интернате, где ранее четыре пациента скончались от пневмонии и 12 госпитализированы, ввели круглосуточное дежурство медиков. Об этом сообщили в воскресенье в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

"В ходе усиленных мер по выявлению заболеваемости и недопущению распространения инфекции среди подопечных интерната не зафиксировано новых случаев пневмонии, однако выявлены случаи заболевания гриппом. <…> Социальное учреждение работает в особом режиме, введено круглосуточное дежурство врачей, которые следят за состоянием подопечных", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора по ЕАО, в интернате продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага инфекции в учреждении. "Персонал и подопечных интерната обследуют с применением лабораторных методов исследований. В настоящее время из 26 подопечных, госпитализированных с подозрением на ОРВИ/грипп, лабораторно подтверждено девять случаев гриппа В", - отмечается в сообщении.

Подопечным психоневрологического интерната оказывается вся необходимая медицинская помощь. В областной и инфекционной больницах развернуты дополнительные мощности, поддерживается связь с Хабаровским территориальным центром медицины катастроф. Более 300 граждан, проживающих в социальном учреждении, прошли рентгенологическое обследование. Для ее организации задействовали передвижной рентгенкабинет.

Ранее сообщалось, что четыре пациента скончались от пневмонии в Биробиджанском психоневрологическом интернате, все социальные учреждения области ждет проверка. Ситуация в учреждении находится на личном контроле губернатора региона Александра Левинталя. Следователи регионального управления СК проводят проверку.