Псковские власти запретили массовые мероприятия из-за эпидемии ОРВИ

ПСКОВ, 26 марта. /ТАСС/. Псковские власти ввели ограничения на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в муниципалитете из-за резкого увеличения числа заболевших ОРВИ. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

"Такое решение мы приняли на совещании в администрации Пскова. Считаю, это правильная мера, так как порог заболеваемости ОРВИ в городе серьезно превышен. Мы решили ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, чтобы не усугублять ситуацию. К тому же такая мера предусмотрена законом", - пояснил Братчиков.

Как сообщил ТАСС руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 37,7% по сравнению с прошлой неделей. "В Пскове за последнюю неделю заболели гриппом и ОРВИ 3319 человек. Неделей ранее таковых было 2582. То есть число заболевших за неделю увеличилось более чем на 22%, а эпидпорог в Пскове превышен на 37,7%", - сказал собеседник агентства.

Нестерук также подтвердил, что в городе принимается ряд ограничительных мер, чтобы не допустить распространения ОРВИ. "Мы ввели ограничительные мероприятия. Школы и так сейчас на каникулах, а в детских садах должны фильтры работать, чтобы не допустить больных детей, нужно ограничивать массовые мероприятия, в больницах будут вводить карантин, не пускать посетителей к больным. Уборка должна проводиться везде с использованием дизсредств", - пояснил глава регионального Роспотребнадзора.