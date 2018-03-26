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Число подтопленных населенных пунктов в Алтайском крае увеличилось до 56

В стране
26 марта, 19:27 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 26, марта. /ТАСС

Спасатели эвакуировали уже более тысячи человек

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БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Талые воды продолжают подтапливать населенные пункты Алтайского края - в зоне подтопления уже 56 муниципалитетов, эвакуированы 1029 человек, сообщил в понедельник на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС (КЧС) правительства края начальник ГУ МЧС по региону Игорь Лисин.

"Зарегистрированы подтопления придомовых территорий 13 муниципальных образований, в одном городе и 55 сельских населенных пунктов. Всего подтоплены 2431 приусадебный участок, 1146 жилых домов с населением 3695 человек, из которых 465 - дети. Эвакуированы 1029 человек, из них 125 размещены в 20 пунктах временного размещения, остальные 904 - у родственников и знакомых", - сказал Лисин.

Наиболее сложная ситуация остается в Краснощековском районе - там подтоплены 677 приусадебных участков, 364 частных дома, есть угроза перелива дамбы - проводится эвакуация жителей. Однако, по словам главы администрации района Александра Бобрышева, в селах Усть-Козлуха и Маралиха пока отказывается от эвакуации 561 человек.

"Проведено информирование населения, доведен порядок эвакуации, пункты сбора, задействованы 8 единиц техники с громкоговорителями. Всего есть 11 единиц техники для проведения экстренной эвакуации. Сотрудники полиции еще раз сделали подворовые обходы, взяли письменные отказы. Даже с сотрудниками полиции люди отказываются эвакуироваться - их оповестили, что в течении пяти минут они должны собраться и выйти на определенные места", - пояснил Бобрышев.

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