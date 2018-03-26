СК проверит информацию о бездействии властей в Башкирии, не расселяющих аварийный дом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможных нарушениях при сносе аварийного жилья в Башкирии. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

В понедельник на федеральном канале вышел сюжет о том, что власти в Уфе не совершают активных действий по расселению жильцов непригодного для проживания дома. "Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить озвученные в СМИ факты, выполнить необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Петренко.

В случае объективного подтверждения данной информации будет возбуждено уголовное дело, а виновные лица будут привлечены к ответственности.