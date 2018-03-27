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Около 10 детсадов построят в Архангельской области за два года

В стране
27 марта, 16:37 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 27, марта. /ТАСС

После ввода объектов в эксплуатацию появится 1460 новых мест, около половины из которых будут предназначены для детей младше трех лет

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© Сергей Бобылев/ТАСC

АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. /ТАСС/. Более 1,3 млрд рублей будет выделено на строительство детсадов в Архангельской области в ближайшие два года. Как сообщает пресс-служба администрации региона, на условиях софинансирования областного и федерального бюджетов будет построено восемь садиков, еще один - по федеральной программе "Жилище".

"Власти Архангельской области привлекли федеральное софинансирование в размере 1 млрд 179 млн рублей. Еще более 131 млн рублей предусмотрено в региональном бюджете. На эти средства в ближайшие два года планируется построить восемь дошкольных учреждений в разных городах и районах области", - говорится в сообщении.

В результате их ввода в эксплуатацию планируется создать 1460 новых мест, около половины из которых предназначены для детей в возрасте до трех лет. По отдельной федеральной программе "Жилище" планируется возведение еще одного, девятого по счету, нового сада на 280 мест в микрорайоне Майская горка Архангельска.

По данным министерства образования и науки Архангельской области, на 1 января 2018 года 76% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет посещают детские сады. Наибольшая потребность в садиках в областном центре. "На 1 марта 2018 года в Архангельске нуждаются в местах в детсадах 5 452 ребенка от полутора до трех лет. От трех до семи лет все дети местами обеспечены", - уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города.

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