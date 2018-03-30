"Меня стали называть русским Миядзаки..."

Его цифровые картины тут же разлетаются по соцсетям и интернет-СМИ. Аhriman перерисовал "Иван Васильевич меняет профессию", "Джентльменов удачи", "Бриллиантовую руку", "Любовь и голуби" и другие известные фильмы. О своем авторском проекте Animotion, популяризации отечественного кино, внезапно свалившейся известности и о том, почему японцы стали называть его русским Миядзаки, Дмитрий рассказал корреспонденту ТАСС.

Звонят поминутно

На пороге челябинской квартиры меня встречает молодой человек, сразу напомнивший художника эпохи Возрождения: большие печальные глаза, длинные черные локоны, худоба, аккуратная клиновидная бородка. Он кажется совсем юным. "На самом деле мне тридцать, — улыбается Дмитрий, оказавшийся вовсе не печальным, а остроумным и позитивным. — Это я еще несколько ночей не спал". Он и раньше спал всего пару часов в сутки, а в последнюю неделю и этого нет: звонки раздаются поминутно, примерно с такой же скоростью приходят сообщения.

Развернуть Дмитрий Грозов © Донат Сорокин/ТАСС Дмитрий Грозов © Донат Сорокин/ТАСС

Дмитрий по профессии художник и иллюстратор, занимается дизайн-проектами, его портфолио есть на крупнейших российских и зарубежных сайтах. Цифровыми рисунками в стиле аниме он увлекся три месяца назад. Сначала отрисовывал голливудские фильмы — боевики, которые в восьмидесятых — начале девяностых были культовыми. А потом решил взяться за советскую классику, и первым стал кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Дмитрий считал, что выбрал один из самых неприметных, когда одна из героинь звонит из телефонной будки подруге. Однако этот рисунок оказался самым известным и популярным — анимешная блондинка с телефонной трубкой: "Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь…"

Развернуть © Ahriman aka Дмитрий Грозов © Ahriman aka Дмитрий Грозов

Внезапно свалившаяся популярность Дмитрия шокировала. "У меня, если честно, все слилось в один огромный день. Я проснулся, и меня задавило. Каждый день пишет примерно тысяча человек: "ВКонтакте", Facebook, даже Instagram. Те, кто находит мой телефон, звонят на телефон, это самое ужасное", — смеется Дмитрий.

Звонят художнику в основном для того, чтобы договориться об интервью для СМИ или предложить тему для очередного "арта" — "Мы так называем рисунок, это такой художнический жаргонизм" — поясняет художник.

Новая работа

Рассказывая, Дмитрий создает на ноутбуке очередной сюжет — аниме по мотивам того же фильма, который сделал его известным, — "Иван Васильевич меняет профессию". На сей раз он выбрал знаменитый кадр, где "Государь Великия, Малыя и Белыя Руси" стоит на балконе московской квартирки в новостройке и, с высоты озирая окрестности, произносит: "Лепота!"

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"После того как я в своей серии анимации дошел до советских фильмов, случился какой-то бешеный бум: два-три крупных паблика "ВКонтакте" подхватили все это, сделали подборку с моими работами, все это очень быстро завирусилось, после этого буквально через час-два ко мне обратились представители интернет-издания Tjornal, отрывки из моего интервью им разлетелись по другим СМИ и пабликам в соцсетях, после этого несколько сюжетов сделали федеральные и местные телеканалы и радиостанции. Я умудрился попасть в такие сферы СМИ, куда художники вообще не попадают".

Оказалось, что на ТВ и радио очень весело: пока ему все нравится. Серьезные федеральные новостные каналы сделали два сюжета, был сюжет на НТВ. "Я не должен был туда попасть, но я попал со своими рисунками!" — все еще не верит в случившееся Дмитрий.

Квесты и бонусы Animotion

Он уже нашел причину внезапного успеха: "Думаю, это сочетание малосочетаемого: я совмещаю вещи, которые не очень хорошо совмещаются между собой. Когда я только начал свой проект Animotion, три с лишним месяца назад, это были старые добрые тестостероновые боевики — традиционно мужской жанр, и аниме, которое традиционно считается детско-женским, скорее, даже женским видом искусства. После этого, примерно две недели назад, я решил совместить еще более несочетаемые жанры: советские фильмы с аниме. Советское кино и аниме — они уж совсем из разных песен.

Развернуть Дмитрий Грозов © Донат Сорокин/ТАСС Дмитрий Грозов © Донат Сорокин/ТАСС

Вначале Дмитрий хотел ограничиться одной-двумя картинками на темы советских фильмов, но после того, как число его подписчиков стало расти в геометрической прогрессии, он передумал и решил продолжить проект.

"В анимационной версии сюжет меняется, кроме того, происходит игра со смыслом за счет субтитров, — говорит Дмитрий. — Перевод их на английский я специально делаю не совсем идентичным: например, вместо надписи на аниме-кадре из "Бриллиантовой руки" о том, что песня, которую поет герой Юрия Никулина, — про зайцев, я сделал надпись, что это песня про кроликов. Это, конечно, вызвало шквал критики комментаторов: что, мол, не мог правильно перевести? Но англоязычные пользователи зайцев от кроликов практически не отличают, кроме профессиональных зоологов. Такому пользователю можно показать и зайца, и кролика, и все равно для него это будет кролик".

Развернуть © Ahriman aka Дмитрий Грозов © Ahriman aka Дмитрий Грозов

Другой причиной популярности Дмитрий считает стилизацию под жанр японской мульпликации — аниме и англоязычные подписи. Японские пользователи интернета часто спрашивают у него, что это за мультфильм, который он нарисовал, каких годов анимация и почему они ее не смотрели. "Меня в инете стали называть русским Миядзаки, — улыбается Дмитрий. — Сидит такой в комнате и рисует".

"Я обычно отвечаю им, переводя название фильма на японский". А вообще идея Дмитрия еще и в том, чтобы пользователь и сам попытался найти фильм в Сети, своеобразный квест. "Это такой прикольный бонус — в виде поиска и находки, первый элемент игры, он рассчитан на тех, кто не видел фильм, по мотивам которого сделан рисунок. Второй элемент — в том, что я выкладываю новые рисунки без подписи, и люди начинают угадывать, что это за фильм".

Сложность простых картин

В русскоязычном сегменте интернета усиленный интерес комментаторов, как считает Дмитрий, вызывает именно определенный жанровый микс в, казалось бы, простенькой картинке. Ну и конечно, отход от сюжета. Например, когда он добавил элемент киберпанка в свою работу по "Бриллиантовой руке": у героя Юрия Никулина вместо загипсованной руки — железная рука Терминатора.

"Когда я начинал эту серию, у меня в голове было два варианта развития событий. Первый — что будет волна негатива, что меня просто закопают, будут негативные комментарии в духе "анимешники портят советскую классику, руки прочь от нее!". Но все же была надежда, что это выстрелит. Пока события развиваются по второму варианту. Есть, конечно, отрицательные комментарии, но их гораздо меньше, чем положительных. Многим это нравится, и это зависит совсем не от возраста, а от состояния души и чувства юмора.

Развернуть Дмитрий Грозов © Донат Сорокин/ТАСС Дмитрий Грозов © Донат Сорокин/ТАСС

Другие проекты

"Вообще я параллельно занимаюсь еще одним проектом, но о нем говорить пока рано. Кроме того, у меня есть работа — заказы, которые я выполняю. На предложения заняться чем-то еще я отвечаю: кидайте в меня едой, деньгами, и я буду этим заниматься, не выходя из комнаты, — мне даже сон не нужен. Я рад, что благодаря своим рисункам участвую в популяризации отечественного кино: ведь сейчас, к сожалению, никто не вспоминает, что и Уолт Дисней, и Хаяо Миядзаки учились на работах наших мультипликаторов. Был такой советский кинорежиссер и оператор Павел Клушанцев, его называет своим учителем, ментальным наставником Джордж Лукас. У Ридли Скотта, создателя "Чужого" и "Прометея", периодически мелькают заимствования из картин Клушанцева: например, модель скафандров взята у него. Об этом сейчас мало упоминают — о том, что американские и японские мастера учились у нашей школы анимации".

Говоря о популяризации отечественного кино, Дмитрий сетует: "Конечно, я не обладаю ни материальным, ни политическим ресурсом для того, чтобы это сделать. Но я в своем маленьком мирке сумел что-то сделать за несколько дней — обо мне заговорили, только во "ВКонтакте" количество моих подписчиков увеличилось за четыре дня с 800 человек до 26 тысяч, я сделал бренд из имени "Дмитрий Грозов" и заставил говорить о советских фильмах. Ровно по той же схеме можно изменить ситуацию и в большем масштабе, заставив говорить об отечественном кинематографе".

Лариса Сонина

Константин Крашенинников