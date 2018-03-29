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Под Ивановом открылась выставка палехских миниатюр по мотивам произведений Горького

В стране
29 марта, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В экспозиции представлены лаковые миниатюры, скульптуры, графика и книжная миниатюра из собрания музея

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Выставка лаковых миниатюр "Горький и Палех", на которых изобразили отрывки из произведения писателя, открылась в Государственном музее палехского искусства в Ивановской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Выставка "Горький и Палех", посвященная 150-летию со дня рождения великого русского писателя, заработала в Государственном музее палехского искусства. В экспозиции представили более 60 работ. Среди них - лаковая миниатюра, скульптура, графика, книжная миниатюра из собрания музея. Среди палехских произведений, представленных на выставке, - "Буревестник", "Старуха Изергиль", "Данко", "Песнь о Соколе", эскизы к книге "Слово о полку Игореве" и другие", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в государственном архиве Ивановской области, Горький внес большой вклад в дело популяризации уникального искусства Палеха. "Известно, что в детстве писатель обучался иконописному мастерству в Нижнем Новгороде, причем ни у кого-нибудь, а у палехских мастеров. Затем при непосредственном участии Максима Горького жители Палеха получили новое здание мастерских, открыт музей, художественная профессиональная школа, хотя в поселке писатель так никогда и не побывал. О палехском искусстве Горький всегда говорил как "об одном из маленьких чудес, созданных революцией", - отметил ведущий специалист архива Игорь Щавелев.

Палех (находится в 60 км от Иванова) известен как родина народного промысла - палехской миниатюры. Первое упоминание о палехских иконописцах относится к XVII веку, но артель была создана в 1924 году. Палехская роспись отличается тем, что художники изображают не орнаменты или отдельные фигуры, а сюжетные композиции, создаваемые, как правило, по мотивам народных песен, сказок, басен. Мастера расписывают, в частности, шкатулки, ларцы, брошки, панно, игольницы.

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