В Дагестане заблокировали около 400 экстремистских интернет-ресурсов в 2017 году

МАХАЧКАЛА, 29 марта. /ТАСС/. Около 400 ресурсов заблокировали в прошлом году в Дагестане в рамках противодействия распространению экстремистских материалов в интернете, сообщил в четверг министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

"Большое внимание уделяется противодействию распространению экстремистских материалов в интернете. Выявлено 1780 сайтов и более 2 тыс. фактов размещения в интернете и социальных сетях призывов к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, заблокировано 385 ресурсов, зарегистрировано более 80 преступлений по линии экстремизма", - сказал Магомедов на сессии парламента республики.

По его словам, системная профилактика экстремизма и терроризма проводится во всех высших и средних специальных учебных заведениях республики. "За каждым из этих учебных заведений закреплена специальная группа сотрудников во главе с руководителем подразделения аппарата МВД региона", - отметил глава ведомства.