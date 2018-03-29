Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Дагестане заблокировали около 400 экстремистских интернет-ресурсов в 2017 году

В стране
29 марта, 17:01 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, марта. /ТАСС

По словам министра внутренних дел Дагестана, системная профилактика экстремизма и терроризма проводится во всех высших и средних специальных учебных заведениях республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 29 марта. /ТАСС/. Около 400 ресурсов заблокировали в прошлом году в Дагестане в рамках противодействия распространению экстремистских материалов в интернете, сообщил в четверг министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

"Большое внимание уделяется противодействию распространению экстремистских материалов в интернете. Выявлено 1780 сайтов и более 2 тыс. фактов размещения в интернете и социальных сетях призывов к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, заблокировано 385 ресурсов, зарегистрировано более 80 преступлений по линии экстремизма", - сказал Магомедов на сессии парламента республики.

По его словам, системная профилактика экстремизма и терроризма проводится во всех высших и средних специальных учебных заведениях республики. "За каждым из этих учебных заведений закреплена специальная группа сотрудников во главе с руководителем подразделения аппарата МВД региона", - отметил глава ведомства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Состояние Юлии Скрипаль улучшается
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
4
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
5
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама