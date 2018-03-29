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Старейший универмаг Петербурга "ДЛТ" возобновил работу после пожара

В стране
29 марта, 17:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, марта. /ТАСС

Ранее планировалось, что магазин возобновит работу 30 марта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Старейший универмаг Санкт-Петербурга, торговый комплекс "ДЛТ" возобновил работу после пожара, который произошел в четверг в торговом павильоне до открытия магазина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДЛТ.

"Магазин начал работу в 17:00 мск. Материальные потери незначительные, несколько вещей залило водой. Завтра "ДЛТ" будет работать в обычном режиме с 10 утра до 10 вечера", - сказал собеседник агентства. Ранее планировалось, что магазин возобновит работу 30 марта.

Возгорание в одном из помещений торгового комплекса "ДЛТ" в центре Санкт-Петербурга на Большой Конюшенной улице, дом 21 произошло в 09:40 мск. В результате были эвакуированы 60 человек, никто не пострадал, сообщали ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по городу. К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники, участвовали 25 человек личного состава.

"ДЛТ" - бывший "Дом ленинградской торговли" - старейший универмаг Санкт-Петербурга. Это шестиэтажное здание площадью 32 тыс. кв. метров. В основном здесь продаются товары премиум-класса.

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