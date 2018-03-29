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Переход сельской котельной в Хакасии на бурый уголь снизил влияние на экологию в регионе

В стране
29 марта, 18:18 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 29, марта. /ТАСС

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что уголь новой марки также улучшил качество теплоснабжения потребителей

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АБАКАН, 29 марта. /ТАСС/. Перевод котельной в селе Подсинее Республики Хакасия на бурый уголь позволил улучшить экологию региона за счет четырехкратного снижения количества золы и содержания сажи в уходящих газах, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК), которой принадлежит котельная.

"Перейти на бурый уголь энергетики решили после детальной оценки влияния местной котельной на окружающую среду",- рассказал собеседник агентства. По его словам, уголь новой марки не только позволил снизить влияние на экологию региона, но и в целом улучшил качество теплоснабжения потребителей.

В пресс-службе напомнили, что ранее котельная, подававшая тепло в дома более чем 3 тыс. человек, использовала каменный уголь, выделявший много золы и сажи. "В первую очередь, изменения заметили жители, ведь черный налет, выходивший из трубы котельной, осаждался на снегу и делал его черным",- заметил собеседник агентства.

Он также отметил, что местные власти передали котельную на баланс СГК в 2015 году после того, как ее предыдущий собственник обанкротился. "За прошедший период специалисты не только привели в удовлетворительное состояние основное оборудование котельной, но и обеспечили стабильную поставку топлива в течение всего отопительного периода и заработную плату персонала",- сообщили в компании.

О компании

"Сибирская генерирующая компания" - энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республик Хакасия и Тыва. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний группы СГК составляет 32,8 тыс. человек.

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