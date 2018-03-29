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Движение по региональным трассам в Ленобласти закроют на апрель для большегрузов

В стране
29 марта, 18:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, марта. /ТАСС

Общая протяженность региональных трасс составляет 10 тыс. км

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Движение большегрузных автомобилей по дорогам, которые находятся в ведении властей Ленинградской области, запретят в период с 1 по 30 апреля для сохранения асфальтобетонного покрытия в период таяния снега, сообщили в четверг в пресс-службе дорожного комитета региона. Общая протяженность региональных трасс составляет 10 тыс. км.

"Дорожный комитет Ленинградской области объявил о прекращении движения тяжелых машин с 1 по 30 апреля по региональным трассам из-за весенней просушки", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что по трассам с асфальтовым покрытием запретят движение для грузовиков, нагрузка на каждую колесную ось которых превышает 5 тонн, а по дорогам с гравийным покрытием - с нагрузкой более 3 тонн. На дорогах организуют пункты контроля массы, где машины будут взвешивать с участием инспекторов ГИБДД.

При этом, как отметили в комитете, ограничения не распространяются на международные грузовые перевозки, транспортировку продуктов питания, топлива и других товаров первой необходимости, грузов, которые предназначены для ликвидации ЧС, а также запреты не действуют в отношении автомобилей силовых структур.

При этом, как пояснили ТАСС в Росавтодоре, ограничения не коснутся движения по федеральным трассам Ленинградской области, где грузовики смогут передвигаться в прежнем режиме. По данным ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", протяженность федеральных трасс на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области - более 1,6 тыс. км. В управлении отметили, что дорожные службы полностью готовы к прохождению паводкоопасного периода на федеральных дорогах.

Как сообщалось ранее, наиболее сильные снегопады прошли в Ленинградской области в феврале и начале марта. Всего, по данным синоптиков, зимой 2017-2018 годов выпало около 190 см осадков.

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