Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вазоны в виде футбольных мячей появятся на улицах Геленджика к ЧМ-2018

В стране
29 марта, 22:15 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 29, марта. /ТАСС

В городе будут базироваться сборные Швеции и Исландии

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 29 марта. /ТАСС/. Вазоны для цветов в виде футбольных мячей и другие уличные скульптуры появятся к чемпионату мира по футболу на улицах Геленджика, который примет на своих тренировочных базах сборные Швеции и Исландии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэрии.

"Сейчас занимаются вопросами благоустройства города к ЧМ-2018.  Одной из скульптур будут вазоны в форме футбольных мячей, в которые будут высажены цветы. Планируются другие интересные украшения, связанные по тематике с футболом, но про них говорить пока рано", - сказала собеседница.

По данным пресс-службы, в преддверии главного футбольного события на курорте отремонтируют ряд дорог и тротуаров. Уже определены 12 пунктов для работы волонтеров, а также прорабатывается порядок дежурств сотрудников правоохранительных органов вблизи объектов, где будут жить и тренироваться футбольные команды.

В пресс-службе администрации Анапы, которая во время чемпионата примет сборную Дании, сообщили, что здесь также планируется дорожный ремонт. Кроме того, к лету планируется благоустроить территорию около железнодорожного вокзала.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
2
Bloomberg: вещание RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля
3
Случаи массовой высылки иностранных дипломатов из СССР и РФ. Досье
4
Эксперт: США могут закрыть консульство РФ в Нью-Йорке и ввести новые санкции
5
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
6
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
7
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама