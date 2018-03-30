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Проект использования объектов "Владивостокской крепости" разрабатывается в мэрии города

В стране
30 марта, 5:29 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

По словам мэра города Виталия Веркеенко, в объектах крепости могут разместиться музеи, военно-патриотические клубы, стрелковые галереи, рестораны и другие предприятия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Мэрия Владивостока разрабатывает проект по введению в хозяйственный оборот ныне заброшенных объектов комплекса защитных сооружений "Владивостокская крепость", построенных в начале прошлого века. Как сообщил ТАСС мэр города Виталий Веркеенко, для реализации этого проекта планируется привлечь федеральные средства.

"Владивостокская крепость" - комплекс фортификационных сооружений для защиты города от нападения с моря и суши, который построили в начале XX века. В нее входят десятки береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира. Его объекты принадлежат различным категориям исторических памятников.

"Инвестиции в этот проект составят десятки миллиардов рублей. Мы работаем в этом направлении с Центром стратегических разработок, чтобы они нам помогли сформировать проект, хотим привлечь федеральные инвестиции. Я вижу эффект от этого проекта, сопоставимый с эффектом от саммита АТЭС", - рассказал Веркеенко.

По его словам, в заброшенных объектах крепости могут разместиться музеи, военно-патриотические клубы, стрелковые галереи, рестораны и другие предприятия. Таким образом можно будет решить несколько задач: сохранение культурно-исторического наследия, развитие туризма и развитие экономики за счет введения в оборот новых участков земли.

"Развитие крепости позволит ввести в оборот земли вдоль дорог, которые мы построим к объектам крепости. Эти земли можно будет сдать в аренду, получая доход для города. Я хочу реализовать проект комплексно, и наверняка будет создано отдельное муниципальное предприятие, которое будет заниматься всеми объектами крепости и инфраструктурой", - сказал глава Владивостока.

Он уже поручил проверить состояние объектов "Владивостокской крепости", которые еще находятся в пятилетней аренде с 2016-2017 годов, соответствие использования условиям договора, а также ужесточить контроль за сохранностью объектов. Остальные объекты в начале года сняли с торгов на право заключения договоров аренды.

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