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Поголовье оленей в Ставрополье увеличилось за семь лет в 4,3 раза

В стране
1 апреля, 13:06 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 1, апреля. /ТАСС

Власти планируют расселить животных по всей территории края

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СТАВРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Популяция пятнистых и благородных оленей выросла в Ставропольском крае в 4,3 раза с 2010 года. Власти планируют расселить животных по всей территории края, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрей Хлопянов.

"Сначала их было 60, а теперь их 260, это пятнистые олени и благородные олени, они хорошо себя чувствуют. Наша задача - расселить их по всему краю, в каждом заказнике должны быть олени", - сказал Хлопянов.

Работа по разведению пятнистых и благородных оленей в Ставрополье началась в 2010 году. "После африканской чумы в крае необходимо было ликвидировать скот на сельхозпредприятиях и диких кабанов. Но ниша пустой не бывает ... мы посмотрели, что на Ставрополье всегда встречались олени, поэтому мы завезли оленей, они прижились", - отметил министр.

Экосистема региона пострадала в 2009 году. По данным специалистов, после вспышки африканской чумы свиней погибли более 90% диких кабанов. Годом позже в регион были завезены олени из Алтайского края, разведение шло в вольерах. Теперь популяция животных настолько увеличилась, что стало возможным выпускать их на волю на территории заказников.

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