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Власти Амурской области и Хэйхэ договорились о взаимодействии в период паводка на Амуре

В стране
2 апреля, 9:21 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 2, апреля. /ТАСС

Сейчас в российском регионе вблизи населенных пунктов, которые находятся в зоне возможного затопления, идет подготовка к взрывным работам

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Амурской области и Народного правительства города Хэйхэ (КНР) подписали протокол о проведении совместных мероприятий по предотвращению ЧС на реке Амуре, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В городе Хэйхэ состоялись переговоры по проведению весенних противопаводковых мероприятий в бассейне реки Амур в весенний период. По прогнозам, в ближайшее время формирование серьезных заторов в бассейне реки не ожидается. Вместе с тем в связи со стабильным снижением температуры и утолщением ледяного покрова есть риск возникновения небольших локальных заторов на узких участках Амура", - говорится в сообщении.

В Амурской области вблизи населенных пунктов, которые находятся в зоне возможного затопления, идет подготовка к проведению взрывных работ.

"С целью разрушения структуры льда и создания условий безопасного прохождения ледохода", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности ТАСС сообщили, что с 4 по 13 апреля в Шимановском, Магдагачинском и Сковородинском районах на участках реки Амур пройдут взрывные работы.

"За время произведения работ будет использовано более 1 тыс. кг взрывчатого вещества", - уточнили в ведомстве.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур.

В областном центре проживают около 220 тыс. человек.

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