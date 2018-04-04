Крысы принимают удар на себя

НПО "Дом фармации" — место, где вам лучше всего расскажут о заслугах крыс перед человечеством. Здесь в виварии — так называют место, где содержатся подопытные животные, — каждый день испытывают новые лекарства. Для этого здесь содержат около 3,5 тыс. лабораторных крыс.
"Прежде чем лекарство попадет в аптеку, оно должно пройти ряд испытаний. После того как какая-то инновационная молекула разработана, вступаем мы, фармакологи. Здесь без животных нам не обойтись, потому что мы должны проверить два момента: что препарат, заявленный для лечения, например, сахарного диабета, действительно будет лечить сахарный диабет, и второй момент, который мы обязательно должны выяснить, — это то, что данная молекула безопасна для человека", — рассказала директор НПО "Дом фармации" Марина Макарова.
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И не только для самого человека, но и для его будущих детей. В прошлом таких исследований не было, поэтому случались трагедии: например "талидомидная катастрофа", когда врачи стали прописывать новое успокоительное беременным, не зная о его побочных свойствах. В результате тысячи детей появились на свет с инвалидностью.
Сегодня тесты любого лекарства на животных проводятся от нескольких месяцев до нескольких лет, чтобы такое не повторилось. Только после этого новый препарат проверяют на людях, изъявивших добровольное согласие.
Крыса — это одно из самых распространенных животных в лабораториях мира. Конкуренцию ей может составить разве что мышь. Дело не только в легкости разведения, дешевизне содержания, но и в том, что крыса, в отличие от многих других животных, подходит для испытания почти всех лекарств.
Но идеальным лабораторным животным крысу делает не только это.
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"Интеллект крысы помогает, крыса — это самый благодарный объект для изучения поведения и влияния препаратов на поведение. Ни одно другое животное настолько богатую картину проявлений тревожности, дискомфорта не отражает — крыса наиболее богатый в этом плане объект", — поясняет Макарова.
И все же некоторые препараты на крысах проверить нельзя — например, средства от атеросклероза. У крыс вырабатывается желчная кислота, которая растворяет холестерин в сосудах. "У человека этого не происходит, у него весь холестерин задерживается, а у крысы выводится и не может отложиться в виде бляшек", — говорит Макарова.
Если крысы по каким-то причинам не подходят для исследования лекарства, используют других животных, иногда нескольких видов последовательно. Так, помимо крыс в виварии живут мыши, хомяки, песчанки, морские свинки, дегу, кролики, хорьки и минипиги (карликовые свиньи).
Для испытаний крысы выращиваются прямо на территории объединения, в специальном питомнике. Во время эксперимента они живут в специальных прозрачных боксах — самцы и самки отдельно. Вход в помещения с боксами только в специальных халатах, масках и бахилах, как в операционную, — чтобы не заразить животных принесенным вирусом или бактерией и не помешать эксперименту. На полу перед каждым помещением даже лежит кусок липкой пленки, чтобы снять пыль, которая могла оказаться на бахилах.
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Трижды в день ветеринар обходит боксы, проверяет, самочувствие зверьков, при необходимости оказывает помощь. Также в помещении работают лаборанты. На каждом боксе есть бирка, куда записывается код эксперимента. Если крыса вялая, постоянно лежит или, наоборот, кидается на соседей по боксу — сразу становится понятно, что ей необходим осмотр.
Когда к исследователям попадает совершенно новая, ранее не известная молекула, ее испытывают сначала только на одном животном. Даже если молекула не причинила видимых повреждений, животное приходится эвтаназировать, чтобы провести вскрытие и проверить состояние внутренних органов. "Мы обязательно препарируем крысу, потому что мы должны увидеть повреждения. Мы можем не заметить никаких изменений в анализе крови, ничего не произошло с мочой, но при этом негативные последствия есть ", — пояснила Макарова, добавив, что до окончания опытов доживает обычно около 5–7% подопытных крыс.
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Этическая сторона вопроса — важная часть работы с сотрудниками, отмечает Макарова. "Безусловно, душой грубеешь в определенной степени, когда постоянно приходится эвтаназировать животных, но в целом мы в коллегах стараемся поддерживать ощущение, что животные от нас зависят и мы должны создать для них, пока они живы, максимум благополучия. Мы периодически освежаем это у них в памяти, проводим лекции по этому поводу", — добавила Макарова.
Когда молекула проверена на одном животном, начинаются следующие испытания, уже на группах животных. Разные тесты требуют разного количества животных: для аналогов уже известных препаратов иногда берут всего трех животных, для сложных испытаний инновационных средств, которые длятся до двух лет (что приближается к среднему сроку жизни крысы), берут до полутора сотен зверьков.
В начале работы результат предсказать невозможно: он иногда бывает совершенно неожиданный. Более того, даже если испытания на крысах прошли успешно, иногда лекарство может дать неожиданные побочные эффекты на других животных.
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"У нас было исследование — препарат, влияющий на центральную нервную систему. Большая часть этих исследований была выполнена на крысах, все прошло так, как мы ожидали. Перед тестами на людях-добровольцах у нас была возможность провести последние исследования на минипигах, и после введения первой же дозы мы увидели жутчайшую неврологическую картину — у животного парализовало ноги. Сразу же прекратили исследования, животное лечили, оно поправилось", — рассказала Макарова.
Иногда исследования показывают безвредный или даже полезный побочный эффект, на который не рассчитывали разработчики лекарства. "Был препарат, который, как мы думали, будет работать как виагра, а на самом деле он так не работал, но при этом увеличивалась подвижность сперматозоидов и количество беременностей от самцов, принимавших препарат, существенно увеличивалось — вместо 10–12 детенышей у крысы рождалось до 20 детенышей. Но это сырые данные, надо повторять", — пояснила она.
За время, пока люди проводят исследования на животных, отношение к четвероногим подопытным сильно изменилось. Если раньше животных вскрывали без наркоза, держали в необорудованных клетках, то с середины XX века лабораторные крысы и другие животные питаются сбалансированными кормами, о них заботятся ветеринары.
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Для каждого зверька оборудованы специальные клетки, в зависимости от того, что именно нужно тому или иному животному для максимально комфортного существования. "Крысы в эксперименте могут испытывать стресс, боль, и основная задача ветеринарного врача — предотвращение данных воздействий на животных. У крыс есть игрушки-тоннели, они в них могут есть, спать, скакать, прыгать. Если животное испытывает боль, мы используем анальгезирующие средства. Если животному холодно в ходе эксперимента, используются специальные маты для обогрева", — рассказывает врач-ветеринар Александра Амосова.
"Прежде чем открыть клетку и производить какие-то манипуляции, опускаем руки в клетку, чтобы они к нам, а мы к ним привыкли. Прежде чем что-то сделать, мы сначала с ними играем, чтобы они привыкли, и никакие манипуляции не проводятся насильно", — рассказала лаборант Елена Воронько.
В целом в отношении всех лабораторных животных действуют сегодня три важнейших правила: улучшать качество и точность экспериментов, создавать как можно более комфортные условия для жизни зверьков и снижать количество животных в эксперименте, спасая тем самым крысиные и мышиные жизни.
Существуют исследования, по завершении которых лабораторных животных не эвтаназируют. Однако, пройдя через них, лабораторное животное уже не может участвовать в других тестах — для проверки лекарств каждый раз используют только тех животных, которые не подвергались воздействию других опытных препаратов.
Такие животные остаются жить в питомнике на "почетной пенсии": у крысы начинается вольная жизнь, ее можно угостить не предписанным стандартным кормом, а яблоком или морковкой. Или даже придумать кличку. Ведь пока идет исследование, имен у крыс нет, их различают по цветным полоскам, нанесенным на хвосты.
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Крысы-пенсионеры живут почти в тех же условиях, что и во время эксперимента, — это делается специально, чтобы не вызывать у них стресс в связи с перестройкой быта. При этом они получают особый корм и уход в связи с возрастом. "Они живут в тех же условиях, что и в молодости, но есть особенности: например, можно подобрать другой рацион питания, который будет более уместен для данного животного", — рассказывает Амосова.
Некоторые животные доживают свой век у ученых дома — уже в качестве питомцев.
Технологии исследований постоянно совершенствуются: действие новых лекарств проверяется полнее, так же как и их безопасность. Не стоят на месте и технологии исследований. Например, появились методы, позволяющие проверять новые лекарственные молекулы не на животных, а на отдельных клетках. Однако полностью заменить лабораторных животных пока все же не удается.
"В нашем институте есть лаборатория клеточных линий (клетки легких, бронхов, печени)", — говорит Макарова, но делает оговорку: с помощью этих исследований можно ответить только на вопрос о механизме воздействия на клетку. "Эти исследования не дают нам ответа на вопрос, как будет это вещество работать в живом организме. Предположим, в этом исследовании лекарство воздействует на воспаление просто потрясающе, а ввели в животное — и ничего или совсем печально — животное погибло", — продолжает Макарова.
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В течение ближайших десятилетий исследователи ожидают широкого внедрения специальных аппаратов МРТ для крыс и мышей, которые позволят не эвтаназировать животных на промежуточных этапах исследования.
Тогда, отмечают в виварии, процент лабораторных животных, которые останутся в живых, может вырасти в несколько раз, при этом без ущерба для точности исследований.
Константин Крылов
Константин Крашенинников