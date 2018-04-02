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Правительство Адыгеи направит на берегоукрепительные работы более 60 млн рублей

В стране
2 апреля, 16:57 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 2, апреля. /ТАСС

Вероятность подтопления есть на территории Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов республики

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МАЙКОП, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи в этом году направят на ремонт дамб и берегоукрепление для предотвращения паводковой ситуации более 60 млн рублей из резервного фонда правительства республики, сообщил ТАСС в понедельник руководитель управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи Сергей Колесников.

"Правительство республики в этом году направит из резервного фонда на берегоукрепление более 60 млн рублей. Эти средства очень важны для проведения работ на территории Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов. В этих муниципалитетах есть вероятность подтопления прибрежных территорий населенных пунктов", - сказал он.

Колесников уточнил, что 21,6 млн рублей выделили на ремонт аварийного участка дамбы на реке Фарс в ауле Хатажукай Шовгеновского района, почти столько же (21 млн рублей) направили на берегоукрепление семи участков реки Чехрак в хуторе Игнатьевский и ремонт участка защитной дамбы возле аула Егерухай Кошехабльского района. Свыше 15 млн рублей - на ремонт защитной дамбы на реке Фарс в районе станицы Дондуковской Гиагинского района и 3,6 млн рублей - на ремонт защитной дамбы на реке Лаба в Красногвардейском районе.

"Работы на аварийном участке дамбы на реке Фарс в ауле Хатажукай Шовгеновского района уже начаты: завозится строительный камень, необходимая техника. Кроме того, накануне республика в Москве защитила проекты по четырем противопаводковым мероприятиям, они получили одобрение федерального агентства Росводресурсов. Планируется, что в 2019 году Адыгея из федерального бюджета получит более 150 млн рублей на эти цели", - отметил собеседник агентства.

Средства планируется направить на расчистку русла реки Гиага (15 млн рублей), капремонт дамбы на реки Фарс (67 млн рублей), строительство защитной дамбы в районе села Вольное (64 млн рублей), капремонт защитной дамбы реки Псенафа (9,1 млн рублей), пояснил руководитель управления по охране окружающей среды и природным ресурсам региона.

По данным МЧС РФ по Адыгее, сейчас паводковая обстановка в норме, на реках республики отмечается незначительное колебание уровня воды. Опасному воздействию паводковых вод на территории Адыгеи подвергаются 83 населенных пункта, в которых проживает более 70 тыс. человек и расположено свыше 21 тыс. гектаров сельхозугодий. Ежегодный ущерб от паводков достигает свыше 150 млн рублей. Из чрезвычайных ситуаций регионального и федерального уровней особо катастрофическим был паводок в июне 2002 года, материальный ущерб этого стихийного бедствия превысил 1,5 млрд рублей.

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