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Атомные субмарины Северного флота провели "подводную дуэль" в Баренцевом море

В стране
2 апреля, 17:41 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 2, апреля. /ТАСС

Экипажи отработали навыки поиска и маневрирования, а позднее торпедную стрельбу с практическим боеприпасом

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МУРМАНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Экипажи двух многоцелевых атомных субмарин одного из соединений Северного флота провели в Баренцевом море "подводную дуэль" - учения по противодействию подлодкам противника. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Учения состоялись в закрытых полигонах флота в Баренцевом море. Подводники отработали навыки поиска и слежения за подводной лодкой противника, тактику противолодочного маневрирования, выхода в торпедную атаку и совершение маневра уклонения от торпеды с постановкой активных помех и ложной цели", - сказали на флоте, не уточнив, какие конкретно подлодки участвовали в учениях.

В завершение учений экипажи подводных лодок отработали торпедную стрельбу практическим боезапасом. Учебные торпеды были найдены катером-торпедоловом, подняты из воды и доставлены в базу для дальнейшего использования в целях боевой подготовки.

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