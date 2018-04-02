Матвиенко: храм в Кисловодске, где крестили Cолженицына, достроят к осени

КИСЛОВОДСК, 2 апреля. /ТАСС/. Храм Святого Пантелеимона в Кисловодске, в котором пел Федор Шаляпин и крестили Александра Солженицына, достроят к 1 сентября. Об этом сообщила в понедельник в Кисловодске журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своей рабочей поездке по объектам курортной инфраструктуры.

"С 2016 года мы им занимаемся, это такая народная стройка. К 1 сентября храм откроется полностью. Не только нижний храм будет работать, но и верхний откроется в полном объеме. Росписи потом будут идти поэтапно", - рассказала она.

"Это очень важно, потому что в этом храме крестился Солженицын, в этом году мы отмечаем его 100-летие. Но это также уникальной архитектуры храм, неземной красоты, и я рада, что и этот проект удастся завершить в этом году", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что "каждый такой проект тянет за собой и благоустройство территории". "У мэра уже есть планы дорогу здесь расширить, работы по планировке, благоустройству. И так это делается системно", - отметила она.

Храм Святого великомученика и целителя Пантелеимона в честь Святой блаженной Ксении Петербургской в Кисловодске был построен в 1905 году, разрушен в 1965 году и возрожден в 1994 с маленькой часовни. 14 июля 2002 года был заложен краеугольный камень в основании нового большого приходского многокупольного храма, а в марте 2016 года по инициативе Главы города-курорта Кисловодска, Александра Курбатова создали попечительский совет и вскоре прошло освящение нижнего предела храма.

В свои приезды в Кисловодск в храме пел и пожертвовал значительную сумму великий бас России Федор Шаляпин, а декабре 1918 года здесь крестили маленького Сашу Солженицына - будущего Нобелевского лауреата, писателя и публициста.