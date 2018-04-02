Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: храм в Кисловодске, где крестили Cолженицына, достроят к осени

В стране
2 апреля, 21:37 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 2, апреля. /ТАСС

Председатель Совета Федерации уточнила, что важно достроить храм в год 100-летия писателя

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИСЛОВОДСК, 2 апреля. /ТАСС/. Храм Святого Пантелеимона в Кисловодске, в котором пел Федор Шаляпин и крестили Александра Солженицына, достроят к 1 сентября. Об этом сообщила в понедельник в Кисловодске журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своей рабочей поездке по объектам курортной инфраструктуры.

"С 2016 года мы им занимаемся, это такая народная стройка. К 1 сентября храм откроется полностью. Не только нижний храм будет работать, но и верхний откроется в полном объеме. Росписи потом будут идти поэтапно", - рассказала она.

"Это очень важно, потому что в этом храме крестился Солженицын, в этом году мы отмечаем его 100-летие. Но это также уникальной архитектуры храм, неземной красоты, и я рада, что и этот проект удастся завершить в этом году", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что "каждый такой проект тянет за собой и благоустройство территории". "У мэра уже есть планы дорогу здесь расширить, работы по планировке, благоустройству. И так это делается системно", - отметила она.

Храм Святого великомученика и целителя Пантелеимона в честь Святой блаженной Ксении Петербургской в Кисловодске был построен в 1905 году, разрушен в 1965 году и возрожден в 1994 с маленькой часовни. 14 июля 2002 года был заложен краеугольный камень в основании нового большого приходского многокупольного храма, а в марте 2016 года по инициативе Главы города-курорта Кисловодска, Александра Курбатова создали попечительский совет и вскоре прошло освящение нижнего предела храма.

В свои приезды в Кисловодск в храме пел и пожертвовал значительную сумму великий бас России Федор Шаляпин, а декабре 1918 года здесь крестили маленького Сашу Солженицына - будущего Нобелевского лауреата, писателя и публициста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
2
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
3
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
4
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
5
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
6
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости