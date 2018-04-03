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В Якутии начались международные соревнования Arctic Skills по оленеводству

В стране
3 апреля, 6:22 UTC+3 ЯКУТСК 3 апреля., /ТАСС

В министерстве образования и науки региона целью чемпионата назвали привлечение внимания общественности "к вопросам подготовки кадров для работы в условиях Арктики"

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ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС /. Международные соревнования молодых оленеводов по пяти арктическим компетенциям Arctic Skills открылись в Нерюнгринском районе Якутии. На соревнования приехали команды молодых оленеводов из Красноярского края и Норвегии, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Целью международного чемпионата профессионального мастерства Arctic Skills является привлечение внимания международной, федеральной и региональной общественности к вопросам подготовки кадров для работы в условиях Арктики, в том числе северного домашнего оленеводства. Не зря местом проведения чемпионата выбрано село Иенгра Нерюнгринского района, где компактно проживают эвенки. Они ведут традиционный кочевой образ жизни, сохраняют свою самобытную культуру и язык", - рассказали в пресс-службе.

Соревнования пройдут по пяти направлениям. В частности, будут задания на определение у участников практических умений по плетению чаута (ременного аркана - прим. ТАСС), изготовлению элементов упряжи из рога и кости с применением гравера, практических умений по поимке животного, одевания упряжи, навыков обращения с животными, а также по оказанию первой медицинской помощи.

Инициативу Arctic Skills предложило в 2016 году министерство профессионального образования и расстановки кадров Якутии совместно с международной неправительственной организацией "Северный Форум". Ранее конкурсы Arctic Skills проводили в некоторых регионах российского и зарубежного Севера.

Международный конкурс организуют правительство Якутии, Арктический Совет и Университет Арктики.

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