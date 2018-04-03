В Волгоградской области эвакуируют жителей из-за паводка

ВОЛГОГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Эвакуация жителей началась в Волгоградской области из-за подъема уровня воды в реках во время половодья, сообщили ТАСС в областном МЧС.

"В Кумылженском, Михайловском и Фроловском районах развернуты пункты временного размещения людей. Там в настоящий момент в общей сложности находятся около 100 человек. Есть еще жители, которые из-за подтопления их домов разместились у родственников", - сказал представитель МЧС.

Всего для ликвидации последствий паводка привлекли 159 человек, используют 49 единиц техники МЧС, из них восемь - плавсредства территориальной подсистемы РСЧС Волгоградской области.

В понедельник в Кумылженском районе ввели режим "чрезвычайной ситуации муниципального уровня", а по решению губернатора на всей территории Волгоградской области объявили режим повышенной готовности для органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧС.