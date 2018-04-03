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Валерий Гергиев выступит на Пасхальном фестивале во Владикавказе вместе с 18-летним сыном

В стране
3 апреля, 13:53 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 3, апреля. /ТАСС

В Северной Осетии фестиваль пройдет 10 апреля

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. XVII Московский Пасхальный фестиваль пройдет в Северной Осетии 10 апреля, в его рамках симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступит по аккомпанемент сына маэстро - Абисала Гергиева, сообщают во вторник организаторы фестиваля.

Как сообщалось ранее, XVII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 8 апреля по 9 мая и охватит 169 российских городов.

"Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева исполнит концерт для фортепиано с оркестром Александра Скрябина. Концерт пройдет во Владикавказе в филиале Мариинского театра - Северо- Осетинской государственной филармонии", - говорится в сообщении. На фортепиано будет играть 18-летний пианист Абисал Гергиев.

По традиции фестиваль откроется в День Светлой Пасхи в Москве. Сначала оркестр Мариинки выступит в Концертном зале имени П. И. Чайковского, прямая трансляция концерта будет организована для Дальнего Востока и других регионов - участников проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал". Торжественное открытие смотра состоится в тот же день вечером в Большом зале консерватории.

Оркестр под управлением маэстро Гергиева выступят почти в трех десятках российских городов. Проделать такой долгий путь - более 20 тыс. км - они смогут благодаря специальному чартерному поезду Московского Пасхального фестиваля, который ежегодно доставляет музыкантов в самые отдаленные города страны.

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