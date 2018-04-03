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Власти Петербурга предложили создать сеть тематических парков за 20 млрд рублей

В стране
3 апреля, 17:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал предложение интересным, а подход правильным

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Сеть из семи тематических парков предложили создать инвесторам под контролем правительства Петербурга с общим объемом финансирования порядка 20 млрд рублей. Проект утвердили на совете по инвестициям города, передает корреспондент ТАСС.

"Главное в проекте создания парков - это системный подход к реализации. Важно, чтоб было участие города в части координации и контроля. Уже есть финансовые модели по каждому парку, подобраны соответствующие земельные участки", - сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

По ее словам, реализация проекта возможна по разным схемам, включая создание городской управляющей компании с присвоением статуса стратегического инвестпроекта, что дает возможность выделить земельный участок под строительство без проведения торгов. Глава комитета отметила, что стоимость парков отличается, поэтому предпочтительнее сделать единым проектом. По словам разработчиков, к проекту уже проявляют интерес инвесторы.

Концепцию проекта разработали при участии специалистов компании "Маккинзи и Компания СиАйЭс", его реализация предполагает два этапа. К 2022 году предлагается построить парк аттракционов одного дня вместимостью до 10 тыс. посетителей в день, развлекательно-образовательный парк с интерактивным научно-техническим оборудованием для детей 1-12 лет и интерактивный научно-технический парк для демонстрации достижений науки и техники.

На втором этапе до 2026 года должны появиться развлекательно-исторический парк с азиатской тематикой, концертным залом и ресторанами общей вместимостью до 5 тыс. посетителей, фестиваль-шоу парк, этно-ремесленный и экстремальный парки. С учетом погодных условий большинство парков будут крытыми.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал предложение интересным, а подход правильным. "В нашем городе эта сфера еще недостаточно развита. Если сможем создать такие парки помимо Павловска и Петергофа, то и сюда поедут туристы", - сказал он, предложив более детально проработать тематику парков.

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