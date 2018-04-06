Как в шесть лет победить всех в городе, регионе и отправиться покорять мир

Миша Гурышов — один из самых ярких и талантливых учеников Романа. Ему всего шесть лет, но он — обладатель золотой медали первенства Приволжского федерального округа (ПФО) по шахматам в возрасте до девяти лет, где обыграл даже участников старше него. Чтобы купить билеты на это состязание, Роман продал клубную карту спорткомплекса "Олимпия" и мобильный телефон. Сейчас Миша готовится к шахматному чемпионату мира в категории до семи лет, который начнется в Албании в конце апреля, а Роман снова делает возможное и невозможное, чтобы мальчик смог туда поехать.

Тренер по призванию

Роман Артамонов серьезно занялся шахматами в 14 лет. До этого он просто ходил в шахматный клуб во время продленки. А именно в 14 поставил цель: стать кандидатом в мастера спорта по шахматам. И к 18 годам ее достиг. Закончив вуз, он стал учить шахматам детей, подрабатывал в садиках и школах, но все это не давало профессионального роста.

Развернуть Роман Артамонов © Анастасия Аверкова/ТАСС Роман Артамонов © Анастасия Аверкова/ТАСС

"Тогда я открыл клуб, с первыми учениками занимался у себя дома. Они стали чемпионами и серебряными призерами края. Но тренерских знаний мне не хватало, я стал учиться у других", — рассказал Артамонов. Примером тренерского успеха для него всегда был Ласло Полгар — венгерский педагог и отец трех знаменитых шахматисток.

Сейчас в шахматном клубе Романа занимаются около 20 детей от 4 до 15 лет. На соревнования ездят не все. "Просто так мы не отправляем на соревнования, потому что это затратно и просто так кататься на турниры — неперспективно. Если мы едем, то с целью взять медаль или получить хороший опыт, чтобы пригодился к следующему соревнованию", — отметил Роман Артамонов.

Если Миша станет чемпионом мира, то Роман напишет книгу о том, как стать профессиональным тренером по шахматам. "Поделюсь опытом с теми, кто хотел бы начать тренировать. Когда начинал я, никто мне не помог, и в книгах тоже не написано, как нужно тренировать детей", — говорит Артамонов.

Миша

Воспитанник Романа — из многодетной семьи. Шахматами увлекся в четыре года, и только за последний год принял участие почти в десятке соревнований, неоднократно победив не только ровесников, но и ребят постарше.

Каждый день Миша занимается шахматами по четыре-пять часов. Тренер говорит, что это необходимая норма, чтобы достичь самого высокого уровня. "Мы начали заниматься в четыре года и три месяца. Миша участвовал в простых клубных турнирах, в январе 2017 года — в первенстве города Перми, где занял первое место". Потом было золото на первенстве края, Нижний Новгород, Кострома, Казань.

Сам Миша не по годам усидчив, постоянные нагрузки выдерживает хорошо. "Я люблю шахматы. Мои любимые чемпионы — Сергей Карякин и Магнус Карлсен. У меня в день две тренировки по два часа, и я хочу победить", — поделился Миша Гурышов.

Развернуть В шахматном клубе, который создал Роман, занимается около 20 детей, самому старшему ученику 15 лет, самому младшему — 4 года © Анастасия Аверкова/ТАСС В шахматном клубе, который создал Роман, занимается около 20 детей, самому старшему ученику 15 лет, самому младшему — 4 года © Анастасия Аверкова/ТАСС

Малый возраст, говорит Роман, все равно сказывается: "Хочется отдохнуть, в игрушки поиграть. Как только придет взрослое понимание, будет немного легче".

Сестры Миши не менее талантливы. Тане, старшей, восемь лет. Именно с ней Миша начал играть в шахматы. Папа и глава семьи Александр Гурышов говорит, что у Тани явно виден интерес к математике — в сентябре 2017 года она самостоятельно поступила в пермскую физико-математическую школу №9. Младшей Полине всего три, и она натура "более артистичная, ей сложно посидеть на месте даже минуту-две".

Скоро Гурышовых станет шестеро. Но несмотря на все трудности многодетности, родители находят силы для поддержки интересов всех детей.

Албания

Роману давно стало понятно, что Мише Гурышову под силу участие в чемпионате мира. Так что даже когда выяснилось, что это удовольствие обойдется почти в 170 тыс. рублей, Роман не растерялся, а объявил сбор средств в социальных сетях. Такого отклика он не ожидал. За пару дней со всей России и из-за границы поступило около 80 тыс. рублей. Чтобы собрать остальные деньги, Роман организовал благотворительный турнир, который пройдет в Перми 8 апреля.

На чемпионат мира по шахматам в Албанию приедут 25 спортсменов из разных стран. "Основными соперниками для нас являются Казахстан и Индия, это фавориты, у них от четырех до шести участников отправляются. В возрасте до семи лет едет только Миша, всего от России едет делегация около 20 человек", — пояснил тренер.

У Миши есть все шансы не только на участие, но и на победу, уверен Роман. В России мальчик занимает 8-е место среди 3 тыс. детей 2011 года рождения. Победив на мировых соревнованиях, 6-летний Миша Гурышов получит звание чемпиона мира по шахматам, а при вхождении в тройку лидеров — звание кандидата в мастера спорта по шахматам.

Развернуть Если Миша победит на соревнованиях, он в 6 лет получит звание чемпиона мира по шахматам, а если войдет в тройку лидеров — звание кандидата в мастера спорта © Анастасия Аверкова/ТАСС Если Миша победит на соревнованиях, он в 6 лет получит звание чемпиона мира по шахматам, а если войдет в тройку лидеров — звание кандидата в мастера спорта © Анастасия Аверкова/ТАСС

"Это будет новый рекорд — такого в Пермском крае еще не было, чтобы мальчик в шесть лет получал звание КМС по шахматам, — сказал Роман Артамонов. — У нас есть шансы, мы готовимся. Это будет упорная борьба, но войти в тройку мы просто обязаны, чтобы не подвести тех, кто нам помог".

Анастасия Аверкова