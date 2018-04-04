Власти Приморья просят правительство продлить временный порядок установки "ЭРА-Глонасс"

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко направил в правительство РФ обращение с просьбой продлить действие временного порядка установки систем "ЭРА-Глонасс", так как с его окончанием поставить на учет привезенную в Приморье подержанную иномарку, которых в крае большинство, будет невозможно. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации региона.

"В связи с предполагаемой отменой временного порядка прошу оказать содействие в продлении срока его действия до принятия подзаконных актов, регулирующих порядок применения требований технического регламента в отношении подержанных иностранных автомобилей", - говорится в обращении, которое цитирует пресс-служба.

С 1 января 2017 года начали действовать поправки к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", согласно которым необходимо устанавливать систему вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-Глонасс" на все вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, а также на машины, которые ввозятся из-за рубежа. В России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных автомашин, особенно острая ситуация сложилась в Приморье, где большинство машин импортированы из Японии, и многие из них подержанные. На таможне в крае в начале прошлого года "застряли" более 1,5 тыс. автомобилей.

Минпромторгу поручили разработать упрощенный порядок установки устройств "ЭРА-Глонасс" на подержанные иномарки, который начал действовать в Приморье с начала апреля 2017 года. С 1 июля 2018 года, когда временный порядок перестанет действовать, постановка на учет привезенных из-за рубежа машин станет невозможной, так как пока действия при оборудовании системой "ЭРА-Глонасс" подержанных иномарок не прописаны законодательно.