Паводковые воды подтопили мосты, дороги и улицы в регионах ПФО

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Паводок начался в Поволжье - сразу в нескольких регионах оказались подтоплены мосты, дороги и улицы, сообщают корреспонденты ТАСС.

В Саратовской области из-за теплой погоды паводок начался раньше. Большая вода ожидалась в регионе только после 10 апреля, однако уже в среду оказались подтоплены два моста.

"В результате паводка перелиты два низководных моста в Самойловском районе на реке Терса. Первый мост соединяет поселок Штейнгардт и село Каменка, второй - поселки Залесянка и Алексеевский", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, добавив, что в настоящий момент пострадавших нет, а жизнедеятельность поселков не нарушилась. Водителей просят выбирать объездные дороги.

В Оренбургской области в Соль-Илецком городском округе перед ледоходом демонтировали понтонный мост через реку Илек в районе села Покровка. В результате от большой земли были отрезаны три села - Покровка, Троицк и Ивановка, где проживают более 900 человек. В магазинах заранее создали необходимый запас продуктов питания, в сельхозпредприятиях - горюче-смазочного материала. Кроме того, из-за паводковых вод пришлось ограничить движение на двух дорогах региона, поскольку перелив воды произошел в восьми местах.

По информации регионального УМВД, движение ограничено по автодороге Акбулак - Покровка и Веселый 1-й - Нагумановка, нет подъезда к селу Нагумановка.

Перелив талых вод есть также через проезжую часть дороги Авиагородок - Пруды, на трассе в обход Оренбурга, на трассе Казань - Оренбург - Акбулак - граница Казахстана, на подъезде к селу 2е-Имангулово.

Откачка воды

Начался паводок и в областных центрах, где водой затапливает городские улицы. Так, в Нижнем Новгороде наиболее уязвимыми территориями, подверженными подтоплению, считаются три крупных района из восьми, расположенные в заречной (нижней) части Нижнего Новгорода - Канавинский, Ленинский и Автозаводский. В Канавинском районе уже паводковые воды откачивают круглосуточно, потому что пять микрорайонов подвержены подтоплению паводковыми и грунтовыми водами.

''Сообщения о подтоплениях поступали с улиц Гордеевская, Ухтомского, а также Генерала Зимина, Комсомольского шоссе, Кузбасской, Зеленодольской и Лесного городка. Всего на сегодняшний день откачено 1344 кубометра воды'', - приводит пресс-служба городской администрации слова и. о. главы администрации Канавинского района Михаила Шарова.

Схожая ситуация складывается и в Пензе, где сильнее всего подвержен паводку Первомайский район. По данным администрации города, здесь работают более 800 человек - они чистят ливневую канализацию, рыхлят и вывозят снег для того, чтобы хотя бы часть воды ушла.