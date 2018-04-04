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Власти Карелии планируют за три года провести капитальный ремонт более 800 домов

В стране
4 апреля, 13:55 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 4, апреля. /ТАСС

Всего в республиканской программе капремонта, которая рассчитана на 2015-2044 годы, насчитывается 6734 многоквартирных домов

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ПЕТРОЗАВОДСК, 4 апреля. /ТАСС/. Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии планирует за три года провести капитальный ремонт 836 многоквартирных домов, сообщил в среду журналистам руководитель министерства Олег Ермолаев.

"В марте Минстрой Карелии актуализировал краткосрочный план программы, который рассчитан на 2017-2019 годы. Мы включили дополнительно 268 многоквартирных домов... Таким образом всего до 2019 года планируется капитально отремонтировать 836 многоквартирных домов", - сказал он.

По данным министерства, региональный Фонд капремонта направит на работы в течение трех лет 1,2 млрд рублей. Министр отметил, что в программе будут участвовать только те дома, которые подлежат ремонту, аварийные исключат. В 2018 году, по его словам, в рамках капремонта впервые в республике начали заменять в домах старые лифты.

"Мы начали реализовывать программу замены лифтов. Всего в Карелии насчитывается 1283 лифтов, которые расположены в 475 многоквартирных домах. К 2020 году нормативный срок эксплуатации в 25 лет будет превышен у 575 лифтов", - отметил Ермолаев и уточнил, что в 2018 году планируется заменить 95 лифтов.

По его словам, в 2017 году карельский Фонд капремонта освоил 28% собранных взносов. В текущем году стоит задача по освоению 80% средств. Министр напомнил, что за 2016 и 2017 годы в регионе отремонтировали 180 многоквартирных домов, жилищные условия улучшили 3,23 тыс. человек.

Всего в республиканской программе капремонта, которая рассчитана на 2015-2044 годы, насчитывается 6734  многоквартирных домов. Размер взноса за капремонт в республике составляет 7 рублей 60 копеек за 1 квадратный метр.

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