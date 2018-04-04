Прокуратура требует приостановить работу трех детских центров в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Прокуратура требует приостановить деятельность трех детских развлекательных центров в связи с нарушениями требований пожарной безопасности в дагестанском городе Хасавюрт, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Проверками трех детских развлекательных центров, расположенных на территории Хасавюрта, выявлены многочисленные нарушения требований законодательства [о пожарной безопасности], что создает угрозу жизни и здоровью граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций. В связи с этим прокуратура Хасавюрта требует приостановить их деятельность", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в ходе проверки детского развлекательного центра Family установили, что он не оборудован автоматической противопожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. В здании центра отсутствует достаточное количество первичных средств пожаротушения, пути эвакуации захламлены посторонними предметами. Аналогичные нарушения выявили и в детских развлекательных центрах "Корона" и "Эдем".

"В связи с этим, прокуратурой в отношении руководителей трех указанных объектов возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Кроме того, в суд направлены исковые заявления о приостановлении деятельности названных детских развлекательных центров до полного устранения нарушений", - добавили в прокуратуре региона.