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В Якутии предложили упростить выдачу разрешений на охоту

В стране
5 апреля, 7:09 UTC+3

Законодательную инициативу рассмотрят в ближайшее время, сообщили в пресс-службе городской думы Якутска

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ЯКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Якутская городская дума инициировала поправки в региональное законодательство об охоте, упрощающее подачу документов на получение разрешений на охоту на копытных животных, в том числе через интернет и почту. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городской думы.

Отмечается, что законодательная инициатива внесена в парламент региона, ее рассмотрят в ближайшее время.

"Предлагается внести изменения в части подачи заявлений на выдачу разрешений на охоту не только лично, а так же через почту, электронную почту, Единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом будет учитываться дата и время регистрации. На сегодняшний день время регистрации ставится только в случае личной подачи документов, а заявления, поступившие через электронную почту, портал госуслуг регистрируются после документов, поданных лично заявителем, что вызывает огромные живые очереди", - говорится в сообщении.

По словам председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова, в последние годы в Якутске ежегодно встает одна и та же проблема - начиная с июня по август выстраиваются живые очереди из охотников в надежде получить разрешение на охоту на копытных животных. "К сожалению, на сегодняшний день этот вопрос никак не отрегулирован. Мы организовали круглый стол, чтобы обсудить этот вопрос, услышать предложения и мнения опытных охотников, людей, которые как никто другой знают об этой проблеме", - рассказал Саввинов.

Якутия обладает крупнейшей в стране площадью охотничьих угодий - более 305,6 млн га. Около 40% этой территории арендуют компании и предприниматели сроком на 25 лет. Правом на охоту обладает около 90 тыс. человек.

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