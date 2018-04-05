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В Калининграде закрывается газета "Новые колеса" экс-депутата Рудникова

В стране
5 апреля, 13:16 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 5, апреля. /ТАСС

По словам исполняющего обязанности главного редактора Юрия Грозмани, торговые сети отказались от распространения газеты

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Игорь Рудников

Игорь Рудников

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Газета "Новые колеса" издателя и экс-депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова, находящегося под следствием по подозрению в вымогательстве $50 тыс., прекращает существование. Об этом написал в Facebook исполняющий обязанности главного редактора издания Юрий Грозмани.

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"Независимый еженедельник "Новые колеса", основанный журналистом и депутатом Игорем Рудниковым в мае 1995 года, прекращает свое существование. <...> 5 апреля 2018 года появится в продаже последний в истории выпуск "Новых колес" - № 593", - написал Грозмани, добавив, что торговые сети отказались от распространения газеты.

Рудникова задержали 1 ноября прошлого года в Калининграде, 3 ноября Центральный районный суд города удовлетворил ходатайство следствия о его аресте, затем экс-депутата этапировали в Москву, где 21 декабря Басманный суд продлил ему срок ареста до 1 апреля, а затем еще на три месяца.

Рудникова обвиняют в вымогательстве у руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области Виктора Леденева $50 тыс. за прекращение публикаций о нем и возглавляемом им ведомстве. Вину Рудников не признает, заявляя, что история с вымогательством - провокация. Уголовное дело в отношении Рудникова расследуется по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере"), ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Рудников являлся депутатом регионального парламента пятого (2011-2016 годы) и шестого (с сентября 2016 года) созывов. При этом, по данным калининградской прокуратуры, в августе 2013 года он стал обладателем карточки постоянного жителя США на срок до 19 марта 2026 года и скрывал этот факт, в том числе во время избирательной кампании 2016 года. В соответствии с требованиями федерального законодательства и областного закона, получение карточки постоянного жителя США является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. 23 ноября 2017 года Калининградская областная дума лишила Рудникова депутатских полномочий.

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