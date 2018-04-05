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В Магасе появится первый в мире памятник, посвященный честной конкуренции

В стране
5 апреля, 19:06 UTC+3 МАГАС МАГАС 5, апреля. /ТАСС

Памятник ставится в честь 10-летней годовщины создания Управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии

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МАГАС, 5 апреля. /ТАСС/. Первый в мире памятник, посвященный честной конкуренции, появится осенью в столице Ингушетии Магасе. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии (УФАС) Оксана Муцольгова.

"Идея поставить такой памятник к нам пришла еще в прошлом году, мы объявляли республиканский конкурс на лучший эскиз, но нам не понравился ни один из вариантов. Затем решили узнать, как в стране или в мире видят конкуренцию в памятнике и выяснили, что такого памятника нет нигде, и наш регион будет первым, когда в конце осени мы установим скульптуру", - рассказала Муцольгова.

По ее словам, памятник станет красивым завершением строящейся в Магасе аллеи Честной конкуренции, а эскиз в итоге придумали сами антимонопольщики республики. Памятник ставится в честь 10-летней годовщины создания службы.

"Мы собрались с сотрудниками и сами придумали эскиз. Скульптура будет состоять из трех человеческих фигур: одна символизирует власть, вторая бизнес, третья - воплощение обобщенного образа потребителя. Они втроем держат в руках дерево благосостояния. Изначально в нашем плане было семь человек, но мы решили обобщить", - отметила Муцольгова.

Она добавила, что скульптора УФАС республики еще не выбрал, но сейчас идут поиски инвестора, который поможет реализовать замысел антимонопольщиков. В будущем аллея Честной конкуренции дополнится другими памятниками - честной спортивной конкуренции, научной и т.д.

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