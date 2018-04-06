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Полпредство президента проконтролирует ситуацию с биробиджанской ТЭЦ из-за частых аварий

В стране
6 апреля, 7:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

С приходом холодов отапливающая Биробиджан теплоцентраль ломалась около семи раз

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ТАСС, 6 апреля. Ситуацию с подготовкой отапливающей Биробиджан ТЭЦ к следующему отопительному сезону из-за частых поломок проконтролирует полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Биробиджана.

С приходом холодов отапливающая Биробиджан теплоцентраль (БТЭЦ - структурное подразделение филиала АО "ДГК" Хабаровская теплосетевая компания" ) ломалась по меньшей мере около семи раз. В частности, выходили из строя котлы. Эта ТЭЦ - старейшая котельная города, ее оборудование сильно изношено.

"Ситуация с БТЭЦ находится на контроле полномочного представителя президента РФ В Дальневосточном федеральном округе. На сегодняшний день <...> разработана программа на 2018 год, определен источник финансирования. По словам руководства [АО], к новому отопительному периоду программа оздоровления БТЭЦ будет выполнена в полном объеме. Мы будем жестко контролировать этот процесс", - приводятся в сообщении слова главного советника департамента по вопросам экономической политики аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО Василия Нагибина с совещания по ситуации с теплоснабжением в Биробиджане, которое состоялось в городской мэрии.

Нагибин напомнил, что на протяжении всего осенне-зимнего периода на Биробиджанской ТЭЦ случались аварии, в домах, детских садах, школах и на социально-значимых объектах не соблюдался нормативный температурный режим. С 9 апреля при главе города заработает специальная комиссия по расследованию причин и последствий аварий на Биробиджанской ТЭЦ.

Как сообщалось ранее, АО "ДГК" Хабаровская теплосетевая компания" в модернизацию биробиджанской ТЭЦ инвестирует в 2018-2022 годах 336 млн рублей.

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