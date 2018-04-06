Поисковая экспедиция пройдет на Кубани в месте воздушного сражения ВОВ

КРАСНОДАР, 6 апреля. /ТАСС/. Поисковые отряды из разных регионов России летом отправятся в экспедицию в Крымский район Краснодарского края, над которым 75 лет назад развернулось крупнейшей воздушное сражение Великой Отечественной войны, сообщил в пятницу ТАСС руководитель ассоциации поисковых отрядов "Кубаньпоиск" Виталий Фоменко.

"В июле будет экспедиция по местам Битвы за Кавказ, в Крымске, посвященная воздушному сражению над Кубанью - в этом году исполняется 75 лет. Мы будем поднимать самолеты, устанавливать экипажи. Сражение в небе над Кубанью началось 17 апреля 1943 года, продлилось три месяца и было одним из крупнейших сражений в Великой Отечественной войне как Курская дуга. Именно над Кубанью произошел перелом в Великой Отечественной войне в небе - наши победили и погнали немца", - сказал собеседник.

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Экспедиция продлится неделю. В ней примут участие около 200 человек - поисковики со всей России, планируется выполнить большой объем работ. "Уже точно собираются Липецк, Ульяновск и другие регионы центральной полосы, Санкт-Петербург, Севастополь, Чеченская Республика, Ингушетия, Карачаево-Черкесия", - уточнил Фоменко.

Он добавил, что в конце апреля кубанские поисковики отправятся в автопробег в честь 75-летия сражения и установят пять памятных табличек в память о погибших экипажах, личности и места гибели которых были недавно установлены краснодарскими поисковиками. Эти летные экипажи на протяжении десятилетий числились "не вернувшимися с боевого задания", пропавшими без вести.

Фоменко отметил, что в этом году также исполняется 75 лет с момента освобождения Кубани от оккупации. В июле запланирована краеведческая экспедиция школьных поисковых отрядов, возможно проведение экспедиции вместе с воинской частью в районе Горячего Ключа, возле которого удалось остановить войска вермахта во время Битвы за Кавказ, в августе планируется учебная вахта памяти со школьниками, где дети научатся обращаться с оборудованием, она завершится конференцией в Новороссийске. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о проведении в октябре совместно с Краснодарским высшим военным авиационным училищем летчиков конференции, посвященной воздушным боям над Кубанью.

По данным администрации Краснодарского края, региональная "Вахта памяти" - серия мероприятий по сохранению памяти о Великой Отечественной войне - стартует в Краснодаре в пятницу. Под эгидой "Вахты памяти" в течение нескольких месяцев ежегодно благоустраиваются и реставрируются воинские захоронения, проводятся поисковые экспедиции, устанавливаются имена погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Кубань во время войны

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, в рамках которой оккупированным оказался Юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена только осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.

В настоящее время в Краснодарском крае городами воинской славы являются Туапсе (звание присвоено в мае 2008 года) и Анапа (с мая 2011 года). Кроме того, с советских времен звание города-героя носит Новороссийск. В начале 2018 года жители города Горячий Ключ начали сбор подписей, чтобы признать его городом воинской славы.