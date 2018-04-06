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Закон о Кавминводах могут внести в Госдуму этой весной

В стране
6 апреля, 19:43 UTC+3 ЕССЕНТУКИ край/ 6, апреля /ТАСС

В рамках законопроекта предлагают выделить специальные курортные зоны с ограничением этажности застройки и внести в правила благоустройства требования к внешнему виду зданий

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ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 6 апреля /ТАСС/. Закон об особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавминвод достаточно проработали, его могут внести в Госдуму этой весной. Об этом заявил в пятницу ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов после заседания Общественного совета при министерстве.

"Мы ставим задачу, чтобы это было сделано весной. Нам кажется, что это реализуемо", - сказал он.

Министр отметил, что законопроект "на завершающей стадии с точки зрения его рассмотрения в правительстве и внесения в Госдуму".

Как сообщалось, закон об особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды должен стать пилотным проектом по введению ограничений на федеральном уровне муниципальных полномочий. Проект закона разработал Минкавказ, его внесли в правительство РФ в 2017 году. Законопроектом предлагается выделить специальные курортные зоны, и в их пределах ограничить этажность застройки, внести в правила благоустройства требования к внешнему виду зданий.

В Ессентуках 6 апреля состоялось заседание Общественного совета при Минкавказе России, на котором министр Лев Кузнецов рассказал о проекте годового отчета о деятельности министерства и публичной декларации целей и задач министерства на 2018 год.

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