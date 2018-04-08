МЧС: ситуация с паводком в Волгоградской области стабилизируется в течение трех дней

ВОЛГОГРАД, 8 апреля. /ТАСС/. Ситуация с паводком в Волгоградской области станет легче в течение двух-трех дней, уже сейчас уровень воды в реках снижается, сообщил в воскресенье журналистам начальник регионального ГУ МЧС Олег Гребенюк.

"Мы считаем, что чрезвычайная ситуация пойдет на убыль, и в ближайшие два-три дня ожидаем стабилизации обстановки с паводками на всей территории Волгоградской области", - сказал Гребенюк, уточнив, что уже сейчас уровень воды в реках на территории области снижается.

По данным МЧС, пункты временного размещения оказались заселены только в Новоаннинском районе, в них живут более 20 человек. Кроме волгоградских спасателей, в регионе работают их коллеги из Саратовской и Ростовской областей и других регионов.

В зоне подтопления, по данным на 08:00 мск 8 апреля, в девяти муниципальных образованиях частично подтопленными остаются 30 населенных пунктов, 3055 придворовых территорий, 241 домовладение, в которых проживают 680 человек, включая 108 детей.

Для жителей подтопленных районов развернули десять пунктов временного размещения общей вместимостью 1009 человек, где организовано всестороннее жизнеобеспечение и психологическая помощь. Всего в трех пунктах временного размещения находится 21 человек, в том числе пять детей. Всего эвакуировали 303 человека, в том числе 78 детей.

Общая группировка сил и средств в зоне подтопления насчитывает 932 человека и 250 единиц техники, из них 50 плавсредств, в том числе от МЧС - 458 человек, 87 единиц техники, из них 38 плавсредств.