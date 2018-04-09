В Башкирии за неделю произошло около 250 случаев подтопления домов и участков улиц

УФА, 9 апреля. /ТАСС/. Около 250 случаев подтопления домов, придомовых территорий и участков улиц произошло за первую неделю апреля в Башкирии, сообщил в понедельник председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

"За первую неделю апреля в связи с потеплением зарегистрировано почти 250 случаев подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков улиц в 27 муниципалитетах. Ликвидацией подтоплений талыми водами занимаются коммунальные, дорожные и спасательные службы: производится откачка воды, прокладываются боковые водоотводные канавы", - сказал он на совещании в региональном правительстве.

По прогнозу вскрытие рек планировалось с 11 апреля, но по факту процессы идут с опережением, уточнил он. Так, вскрылась река Тайрук в Ишимбайском районе, реки Стерля и Ашкадар в Стерлитамакском районе, река Уфа в районе Шакши и другие. "Большинство паводкоопасных рек находится в "спящем" режиме. Это подтверждается информацией из сорока временных водомерных постов и семнадцати круглосуточных гидропостов Башгидрометцентра", - добавил Гумеров.

Всего свыше 20 тыс. жилых домов с населением 80 тыс. человек находятся в зоне возможного подтопления во время весеннего половодья, сообщил ранее глава управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов. Вскрытие рек в республике ожидается на 1-3 дня позже средних многолетних значений - с 8 по 18 апреля. По данным Латыпова, наибольший паводок за пять лет произошел в 2016 году, когда в зоне подтопления находилось пять муниципальных районов, два городских округа с населением 1,3 тыс. человек.