Севастополь. Место, где встречают судьбу

Мужчины — в парадной офицерской форме или во фраках, женщины — в бальных платьях, и даже для зрителей и прессы здесь строгий дресс-код. Как и положено на балу, повсюду светские беседы, вино и шампанское — все выглядит подчеркнуто изысканно и благородно.

Однако стоит заглянуть за кулисы и становится ясно, что Большой севастопольский бал — это не только красивые танцы, шик и наряды, но прежде всего люди, для которых танцы — это серьезная работа, а для некоторых — еще и любовь, семья и дети.

Не только работа, но и любовь

"Бал возник в 2013 году, тогда появилась мысль сделать событие, которое стало бы культурным символом Севастополя и Крыма, показало бы современное лицо региона, но нетривиально, ведь все, что связано с Севастополем и Крымом, — это всегда воинская слава, память. Нам хотелось показать, что у этой славы и памяти есть продолжение в современных людях, что Севастополь и Крым являются достойными продолжателями высоких традиций, которыми всегда славилась Россия", — говорит главный организатор бала Екатерина Графодатская.

Развернуть © Пресс-служба Севастопольского офицерского бала © Пресс-служба Севастопольского офицерского бала

Самым сложным для организаторов, говорит Екатерина, оказалось донести до людей мысль о том, что Большой севастопольский бал — это не подражание традициям прошлых веков с их каретами и пафосом, не игра в реконструкцию истории, а живые люди, которые живут здесь и сейчас, знакомятся, влюбляются, а если надо — идут защищать Родину и своих любимых. "Главная идея — это объединение военного и гражданского общества, у нас военные и гражданские пары бок о бок репетируют, потом вместе идут на паркет, здесь образуются новые семьи, истории отношений", — добавляет Графодатская.

Куда я ее отпущу?

Пара офицера Черноморского флота Святослава Лаптева и госслужащей Светланы Маслюченко, можно сказать, — лицо Большого севастопольского офицерского бала 2018 года. Фото, где они запечатлены в танце, было выбрано для афиши бала этого года. А познакомились они во время репетиций к балу в прошлом году.

Развернуть Святослав Лаптев и Светлана Маслюченко © Пресс-служба Севастопольского офицерского бала Святослав Лаптев и Светлана Маслюченко © Пресс-служба Севастопольского офицерского бала

"Я во второй раз участвовал, Черноморский флот выделял офицеров, и я попросил подобрать мне пару, ну и в течение двух недель мне предложили танцевать со Светланой, она подала заявку. Пришлось еще подождать — она еще две недели шла, а я танцевал с другими партнершами", — рассказывает Святослав.

Развернуть Николай и Дарья Кошики © Пресс-служба Севастопольского Офицерского Бала Николай и Дарья Кошики © Пресс-служба Севастопольского Офицерского Бала

Светлана в детстве занималась танцами в севастопольском Дворце детства и юности, а Вячеслав уже имел опыт участия в Большом офицерском бале в 2016 году, поэтому проблем на репетициях не было. "Мне было очень комфортно, когда мы познакомились. Святослав уже хорошо танцевал, даже в некоторых танцах вел меня, подсказывал", — говорит Светлана.

Сейчас они пара не только на паркете, но и в жизни, и собираются официально зарегистрировать брак. "Оттанцевали бал, а я смотрю на Светлану: "Ну, куда ж я ее отпущу?" Теперь мы вместе, сейчас еще один бал отттанцуем и распишемся", — смеется Святослав, добавляя, что когда шел во второй раз на бал в прошлом году, у него мелькнула мысль о том, что он может встретить свою любовь. А Светлана говорит, что, хотя совсем и не думала об этом, но теперь считает, что Святослав — ее судьба.

Эта история далеко не единственная. Военнослужащие Николай и Дарья Кошики тоже познакомились во время подготовки к балу прошлого года, а сейчас уже муж и жена. "Мы изначально танцевали в разных парах, но как только познакомились — поняли, что надо объединяться. Бал прошел 11 июня 2017 года, а ровно через полгода — 11 ноября — мы сыграли свадьбу", — рассказывает Николай. Сейчас молодая семья всерьез задумывается о ребенке.

Мазурка на девятом месяце

Развернуть Илья и Анастасия Драповы © Пресс-служба Севастопольского офицерского бала Илья и Анастасия Драповы © Пресс-служба Севастопольского офицерского бала

Еще одни звезды Большого севастопольского бала — офицер Черноморского флота Илья Драпов и его супруга Анастасия. Их "фишка" в том, что Настя почти на девятом месяце беременности. "Будет последняя неделя восьмого месяца, и вообще, муж сначала скептически отнесся, но я очень хотела участвовать", — рассказывает Анастасия.

Оба будущих супруга в юности занимались бальными танцами, тогда и познакомились, и это будет уже четвертый бал с их участием. "Танцевать будем "Очи черные", мазурку, кадриль и многие другие танцы. Многие удивляются, как я такие бодрые танцы на восьмом месяце танцую, но никаких негативных ощущений нет", — говорит участница. "Нашу первую в этом году репетицию фотографировали, смотрела фотографии — на всех у меня улыбка на все лицо", — говорит Настя.

Сейчас Драповы стараются репетиций не пропускать, а если это и происходит, то причина не в беременности Анастасии, а в занятости Ильи по службе.

Стать лучше

Для кого-то Большой севастопольский офицерский бал — возможность научиться чему-то принципиально новому. Большинство сначала вообще не имели представления о танцах.

"В первый раз я участвовал в третьем бале в 2016 году — командование выделяло для этого офицеров. До этого я служил в Чеченской республике пять лет, перевелся сюда, и совсем не хотел идти. Какие танцы? Я никого не хотел развлекать, да и танцевального прошлого нет. А в итоге научился танцевать мазурку, французскую кадриль, в этом году будем танцевать офицерскую кадриль — тоже очень прикольный танец", — рассказывает Святослав Лаптев.

Зато сейчас Святославу настолько нравится танцевать, что несмотря на загруженность, он старается репетиции не пропускать. "Даже если днем тяжело было как-то на работе, моменты какие-то были неприятные, то после репетиции выходишь с улыбкой, полон позитива, хочется дальше плясать, продолжать еще и еще", — говорит Лаптев.

Развернуть Святослав Лаптев и Светлана Маслюченко © Пресс-служба Севастопольского Офицерского Бала Святослав Лаптев и Светлана Маслюченко © Пресс-служба Севастопольского Офицерского Бала

"Очень многие сюда приходят с недоверием. Мы сами смеялись, что у нас событие для тех, кто не любит и не хочет танцевать, потому что после первого занятия все раскрываются, понимают, что это огромное удовольствие, способ выразить себя, азарт просыпается, когда они выучивают один, второй, третий танец", — рассказывает организатор бала Екатерина Графодатская.

Она поясняет, что сами танцы — несложные, ставят их опытные профессиональные хореографы, а главное — собственное желание, именно оно двигает всеми участниками бала, побуждая их приходить на репетиции из года в год и ждать очередного бала.

Помочь тем, кто нуждается

Севастопольский офицерский бал — мероприятие благотворительное. Средства, собранные на нем, направляются для адресной помощи нуждающимся — в основном талантливым детям, у семей которых нет возможностей для развития детских талантов.

"Адресная помощь наиболее понятная, ты видишь лица ребят, в этом году у нас пять ребят, потому что бал пятый, и мы решили, что это будет созвучно. Например, в этом году у нас есть девушка — прекрасная танцовщица, но из-за травмы ей нужны средства на лечение, есть мальчик, который мечтает стать скрипачом, мы будем приобретать ему скрипку, есть мальчик с проблемами по здоровью, который хочет стать барабанщиком, будем покупать ему установку, и еще двое ребят", — рассказывает Графодатская.

Развернуть © Валерий Шарифулин/ТАСС © Валерий Шарифулин/ТАСС

Средства для помощи будут традиционно собираться на аукционе. Среди лотов, говорят организаторы, "Букет королевы", который всегда покупает кто-то из мужчин для своей дамы, после чего та становится королевой бала, а также картина и ювелирное украшение.

Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал — культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", он проводится при содействии Черноморского флота РФ, министерства культуры РФ, правительств Севастополя и Республики Крым. В этом году на проведение бала организаторы впервые получили президентский грант — три миллиона рублей.

Андрей Мединский