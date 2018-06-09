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В Чечне к празднику Ураза-Байрам достроят поселок на 57 частных домов

В стране
9 июня, 17:56 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 9, июня. /ТАСС

Ранее власти Чечни заявили о намерении придать статус города селу Курчалой

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 9 июня. /ТАСС/. Строительство 57 частных домов для жителей Курчалоевского района Чечни в рамках масштабной реконструкции райцентра завершится к празднику Ураза-Байрам, который в этом году выпадет на 15 или 16 июня. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Mylistory глава региона Рамзан Кадыров.

"Я посетил один из поселков, он строится для семей, которые будут переселены из реконструируемой части села. К поселку подводятся дороги и инженерные коммуникации. И. о. главы Курчалоевского района, дорогой племянник Хамзат Кадыров, доложил, что 57 семей отметят новоселье до праздника Ураза-Байрам. Всего на данный момент в Курчалое строятся около 200 домов для местных жителей", - отметил глава Чечни.

В ходе инспекции Кадыров ознакомился также с работами по реконструкции центральной улицы Курчалоя. Проект включает в себя расширение дороги и благоустройство прилегающей территории, строительство парковой зоны, обновление коммуникаций, возведение торгового центра и многоквартирных домов.

"Также в Курчалое будут построены спорткомплекс, дом культуры, больница, ряд предприятий. Можно с уверенностью сказать, что центральная улица в скором времени станет украшением и достопримечательностью Курчалоя", - добавил Кадыров.

Как сообщалось ранее, власти Чечни намерены придать статус города селу Курчалой, административному центру Курчалоевского района. Его население составляет более 25 тыс. человек, расположен на равнине в центральной части республики, к югу от Гудермеса и к северо-востоку от Шали.

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