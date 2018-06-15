Как строили нижегородскую подземку — от "Ленинской" к "Стрелке"

Основным событием, кроме ЧМ-2018, для нижегородцев стал ввод новой станции метро. Нельзя сказать, что строительство данного объекта проходило гладко, были и задержки заработной платы рабочим, и арест директора компании-подрядчика, а открытие самой станции переносилось несколько раз.

Корреспондент ТАСС побывала в нижегородской подземке и узнала, какие артефакты времен Великой Отечественной были найдены при строительстве "Стрелки", как строились другие станции метро в Нижнем Новгороде, как строители спасали станцию "Московскую" от затопления и что стало с капсулой, в которой комсомольцы оставили свое послание в грядущее.

Социалистический срыв и море воды

Погружаться в атмосферу метро пришлось в буквальном смысле. Вся информация о более чем 30-летней истории нижегородской подземки хранится в музее метрополитена, который расположен в вестибюле станции "Комсомольская".

Сотрудница музея Галина Гуляева, встретившая нас, пришла работать в Горьковский метрополитен в 1985 году — за пару месяцев до пуска первого поезда. Она знает о подземке если не все, то очень многое.

Развернуть Вбивание первой сваи на месте будущей станции "Ленинская" © Владимир Войтенко/ТАСС Вбивание первой сваи на месте будущей станции "Ленинская" © Владимир Войтенко/ТАСС

"История рождения метрополитена в Горьком начинается с момента, когда население города достигло одного миллиона человек, — в конце 60-х годов прошлого века. Миллионный город — это основное условие для начала строительства подземки, — рассказывает Гуляева. — Почти три года длились проектные работы, и 17 декабря 1977 года была забита первая свая в котлован станции "Ленинская". В связи с этим был установлен памятный знак — стела с буквой "М". Кстати, такие знаки есть только в трех городах — Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани. В прошлом году этот знак был демонтирован из-за строительства на его месте ресторана "МакДональдс", но сотрудники метрополитена и жители района встали на его защиту, и вскоре он был возвращен, правда, установлен немного в стороне от прежнего места".

Проект первой очереди Горьковского метрополитена предполагал строительство восьми станций: "Московской", "Чкаловской", "Ленинской", "Заречной", "Двигателя Революции", "Пролетарской", "Северной" и "Комсомольской" — всего 9 км 620 м пути. Стройка длилась восемь лет и сопровождалась и срывами сроков, и авариями, и даже человеческими жертвами.

Развернуть Строительство метро в Нижнем Новгороде © Музей метро Нижегородского метрополитена Строительство метро в Нижнем Новгороде © Музей метро Нижегородского метрополитена

Так, 13 июля 1984 года в котловане станции "Московская" обрушились стены. Погибли двое рабочих из студенческой бригады, помогавшей при строительстве.

"Я помню этот случай, ужасная история", — говорит Гуляева. Интересуюсь, что же могло произойти в тот злополучный день. По мнению моей собеседницы, большую роль сыграли природные факторы.

Развернуть Строительство метро в Нижнем Новгороде © Владимир Войтенко/ТАСС Строительство метро в Нижнем Новгороде © Владимир Войтенко/ТАСС

"В Нижнем Новгороде водонасыщенные грунты, которые нестабильны по своей структуре, поэтому строить тяжело. И сейчас бывают течи, сотрудники службы пути постоянно занимаются их "лечением", — отмечает Гуляева.

Вода — страшный сон всех метростроителей. Именно из-за грунтовых вод случилась авария и в тупике станции "Московская", о чем 9 августа 1985 года написала газета "Горьковская правда".

"При строительстве тупика хлынула грунтовая вода. Ее было так много, что три откачивающих насоса работали сутками, тысячи кубов воды откачали. Опустили в котлован бульдозер — завяз так, что еле его вызволили. Но надо ставить экскаватор. Пришлось варить для него плот из труб полуметрового диаметра, заглушенных с двух сторон наподобие понтонов. Так с плота и черпал он жидкий грунт, грузил в самосвалы…" — рассказывает журналисту "Правды" начальник участка Генрих Машуков.

Еще одной головной болью строителей были жилые здания, которые руководство города сносить не желало. В итоге одно из них, расположенное в пяти метрах от стены котлована тупика станции "Московская", все-таки треснуло.

Развернуть Строительство станции "Московская" © Музей метро Нижегородского метрополитена Строительство станции "Московская" © Музей метро Нижегородского метрополитена

"Пришлось его перепоясывать потуже стальными рельсами", — писала "Правда" в том же 1985-м.

Развернуть Станция "Московская" © Музей метро Нижегородского метрополитена Станция "Московская" © Музей метро Нижегородского метрополитена

Все усилия метростроителей не были напрасны. Станция "Московская" получилась уникальной. Ее особенность в том, что на одном уровне находятся две платформы и четыре пути. Такого нет ни в одном метрополитене на всем постсоветском пространстве. Оформление станции тоже достойно восхищения — путевые стены отделаны красным и белым мрамором, образующим узор в форме зубцов стены Московского Кремля.

У Галины Гуляевой остались только радостные воспоминания: как работали на субботниках, готовя станцию к приему первых пассажиров, как вместе с нетерпением ждали пуска первого поезда. Однако начальству метро перед пуском приходилось непросто: сроки поджимали, стройка сопровождалась "срывами социалистических обязательств".

Информация об этом есть в статье "Три недели до пуска", опубликованной в "Горьковской правде" 13 октября 1985 года.

"В ночь с 8 на 9 октября под проспектом Ленина прошел первый пробный поезд. Правда, время его пропуска растянулось до утра, да и состав доставил первых пассажиров только до пяти из шести станций. К "Московской" пробный пока еще пройти не мог. Красный сигнал на его пути зажгли мелкие, но многочисленные недоделки, и особенно на самом подземном вокзале", — пишет журналист издания.

Развернуть Метростроители рядом со станцией "Ленинская" © Музей метро Нижегородского метрополитена Метростроители рядом со станцией "Ленинская" © Музей метро Нижегородского метрополитена

Чтобы успеть в срок, на помощь метростроителям командировались работники горьковских промышленных предприятий. Все силы были отданы тому, чтобы торжественное открытие подземки состоялось в День Октябрьской революции — 7 ноября. Однако первый поезд с пассажирами прошел только 20 ноября.

Крылья буревестника и капсула комсомольцев

Уже через два года, в 1987 году, состоялось открытие еще двух станций — "Автозаводской" и "Комсомольской", в честь которой в вестибюле подземки заложили капсулу с посланием комсомольцев потомкам. Памятный знак об этом расположен в музее метро, однако где находится сама капсула, никто не знает: десять лет назад ее украли.

"Капсулу так и не нашли. Самое печальное, что ее мог украсть только кто-то из работников метрополитена, так как она находилась в закрытом помещении", — сообщил нам бывший директор музея Нижегородского метрополитена Леонид Хватов.

Развернуть Строительство станции "Буревестник" © Николай Мошков/ТАСС Строительство станции "Буревестник" © Николай Мошков/ТАСС

В 1989-м открыли "Кировскую" и "Парк Культуры". В 1993-м — "Канавинскую" и "Бурнаковскую" — начало Сормовско-Мещерской линии. В том же 1993-м начали строить станцию "Ярмарка". Расчистили площадку для прокладки тоннеля, вдоль площади Ленина и ярмарочной площади поставили строительный забор. Однако финансирование иссякло, проект был закрыт, и в 1996-м году стройплощадку разобрали. Следующую, 13-ю станцию станцию — "Буревестник" Сормовско-Мещерской линии — открыли в 2002-м году.

Но настоящей визитной карточкой Нижнего Новгорода стала открытая 4 ноября 2012 года станция метро "Горьковская". Она соединила заречную часть города с исторической. В ее оформлении используются исключительно натуральные материалы — мрамор и гранит. Станция украшена мозаичными панно с изображениями Максима Горького и видами Нижнего Новгорода. Центральное панно в вестибюле — самая большая мозаика в метро Нижнего Новгорода. Ее площадь составляет 200 м2. Трехстворчатый потолочный каркас напоминает расправившего крылья буревестника.

Развернуть Станция "Горьковская" © Музей метро Нижегородского метрополитена Станция "Горьковская" © Музей метро Нижегородского метрополитена

Без недоразумений не обошлось и тут. Как только станция была открыта, вдруг выяснилось, что эскалаторы не работают. И мало того, не соответствуют ни ГОСТу, ни технике безопасности. Пока разбирались, нижегородцы ждали новых подъемников еще около полугода.

"Стрелка" спешит на "Стрелку"

Чемпионат мира по футболу ускорил строительство новой станции для жителей микрорайона "Мещерское озеро", ведь было непонятно, как фанаты будут добираться до стадиона "Нижний Новгород", расположенного в спальном районе города.

"Благодаря "Стрелке" болельщики смогут с комфортом доехать до спортивного объекта как с Московского вокзала, так и из других районов города. Кроме того, в настоящее время нагорная и заречная части Нижнего связаны четырьмя мостами для общественного транспорта, пропускная способность которых практически исчерпана. Метро позволит существенно снять нагрузку с других транспортных магистралей", — отмечает и.о. директора департамента строительства Нижнего Новгорода Артем Каразанов.

Развернуть Стадион "Нижний Новгород" © Михаил Солунин/ТАСС Стадион "Нижний Новгород" © Михаил Солунин/ТАСС

Кроме того, новая станция метро позволит увеличить пассажиропоток Нижегородского метрополитена до 25% и значительно улучшит показатели рентабельности муниципального предприятия. Сейчас оно дотационное.

Изначально метрополитен прокладывали так, чтобы им пользовались работники крупных производственных предприятий — заводов ГАЗ, "Красная Этна", ОКБМ, Машиностроительный завод. И когда численность сотрудников упала, значительно снизился и пассажиропоток. Для сравнения: в 1985 году метро перевозило около 200 тыс. человек в сутки, имея всего пять станций. Сегодня это число не превышает 100 тысяч.

У проекта "Стрелки" несколько особенностей. Во-первых, уже на готовой линии без остановки движения поездов можно будет построить еще одну станцию — "Ярмарка", которая будет располагаться в районе площади Ленина. Также метростроителям пришлось составить план рыбозащитных проектов, потому что часть тоннеля пройдет по границе с Окой.

Развернуть Строительство станции "Стрелка" © Lars Baron/Getty Images Строительство станции "Стрелка" © Lars Baron/Getty Images

Вода в непосредственной близости от стройплощадки действительно не доставила строителям хлопот, зато возникли другие трудности — техногенный мусор: бетонный лом, куски асфальта и арматуры, оставшиеся еще с прошлых времен, когда строился и развивался микрорайон. На одном из участков тоннелепроходческий щит "Татьяна" сломался. Его пришлось поднимать на поверхность, чтобы заменить режущий инструмент. Возможно, именно этот факт породил одну городскую легенду — якобы при строительстве "Стрелки" был найден склад оружия времен Великой Отечественной войны. Однако трофеями оказались только две советские каски и одна ржавая гильза.

Развернуть Станция "Стрелка" © Михаил Солунин/ТАСС Станция "Стрелка" © Михаил Солунин/ТАСС

"Конструктивно станция "Стрелка" "двухпролетная" с колоннами посередине — это первая станция такого типа в Нижнем Новгороде, — отмечает Каразанов. — При архитектурном оформлении применены природные и искусственные камни — гранит и керамогранит, а также современные композитные материалы".

Архитектурные особенности "Стрелки" — это широкие торшеры, по форме напоминающие грибы-лисички, а также декоративное панно из стали и светодиодов с изображением футболиста.

Всего на станции пять выходов. Эскалаторы не предусмотрены — только лестницы. Прямого выхода к стадиону со "Стрелки" нет, но правила FIFA, чтобы от метро до стадиона было не менее 800 метров, были соблюдены.

Развернуть Во время открытия станции "Стрелка" © Михаил Солунин/ТАСС Во время открытия станции "Стрелка" © Михаил Солунин/ТАСС

Нижегородцы на сайте мэрии путем голосования в апреле выбрали имя поезду, который первым должен был привезти пассажиров на "Стрелку". Горожане не стали оригинальничать — поезд назвали так же, как и саму станцию. 12 июня, в День народного единства и День Нижнего Новгорода поезд с пассажирами впервые прибыл на новую станцию метро. Еще одна глобальная стройка к ЧМ по футболу была завершена.

Полина Троянова